Kanasín, Yucatán. - Luego de una protesta, vecinos de San Pedro Noh Pat, en Kanasín, lograron que directivos de una empresa de acopio de aceites industriales cerraran de forma definitiva sus operaciones.

Los vecinos denunciaron que esa empresa emitía olores insoportables, que ya afectaban a las familias.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Kanasín informó que la Policía Ecológica dio seguimiento al reporte ciudadano y estableció comunicación con los representantes de la empresa.

La autoridad municipal indicó que la compañía manifestó contar con permisos y licencias vigentes de autoridades municipales, estatales y federales, sin embargo, decidió suspender operaciones para seguridad de las familias afectadas.

Asimismo, la empresa solicitó un plazo de 72 horas, a partir de este lunes, para desmontar y retirar sus equipos e insumos, los cuales serán trasladados a un predio ubicado fuera de la jurisdicción de Kanasín.

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