Estados | 31-08-26 | 20:19 |

Kanasín, Yucatán. - Luego de una protesta, vecinos de , en Kanasín, lograron que directivos de una empresa de acopio de aceites industriales cerraran de forma definitiva sus operaciones.

Los vecinos denunciaron que esa empresa emitía olores insoportables, que ya afectaban a las familias.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Kanasín informó que la Policía Ecológica dio seguimiento al reporte ciudadano y con los representantes de la empresa.

La autoridad municipal indicó que la compañía manifestó contar con permisos y licencias vigentes de autoridades municipales, estatales y federales, sin embargo, decidió para seguridad de las familias afectadas.

Asimismo, la empresa solicitó un plazo de 72 horas, a partir de este lunes, para desmontar y retirar sus equipos e insumos, los cuales serán trasladados a un predio ubicado fuera de la jurisdicción de Kanasín.

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