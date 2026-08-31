A partir de este martes 1 de septiembre, dejará de operar el servicio de scooters públicos que estaban a prueba en la Ciudad de México con motivo del Mundial, por lo que estos vehículos ya no podrán circular, confirmó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

En conferencia de prensa esta mañana, el secretario recordó que el programa piloto se puso a prueba por 60 días en el marco de la justa deportiva y se extendió hasta el 31 de agosto, por lo que ayer fue el último día.

“El programa piloto se puso en ejecución alrededor del Mundial, por 60 días y se extendió hasta el día de hoy. El día de mañana ya no pueden circular”, señaló.

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Resaltó que con el programa piloto se les dio autorización a las empresas Lime, Jet y Whoosh, de tener mil monopatines cada una, para poder circular en la ciudad, con el objetivo de probar sus condiciones de su operación y ayudar a la micro movilidad durante el tiempo que duró el Mundial.

Aunque indicó que aún falta cuantificar los últimos días, en los 60 días que se puso en marcha este programa, se realizaron 117 mil viajes a bordo de estos monopatines, los cuales tuvieron una duración de entre 15 y 20 minutos y recorrieron distancias entre 800 y 2.4 kilómetros.

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“Eso quiere decir que sirvieron para la Última Milla; acercar a la gente a su objetivo, a su deseo, que puede ser su hogar; o puede ser a una escuela, puede ser un nodo de transporte”, explicó.

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García Nieto aseveró que estos vehículos ayudaron en los periodos de alto congestionamiento, pues se pusieron en operación en coordinación con las alcaldías, para saber en qué zona debían estacionarse, por lo que se determinó ponerlos en zonas de parquímetros.

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“Ellos hicieron la relación con los parquímetros que tienen concesionado para alquilarlo y el mayor uso intensivo, fue de 5:00 a 7:00 de la tarde y de 8:00 a 9:00 de la mañana; es decir, ayudaron mucho en períodos de alto congestionamiento”, indicó.

Adelantó que se platicará de la evaluación tras este período de prueba para determinar la continuidad del programa.

En agosto pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que originalmente el periodo de prueba tendría que haber concluido el pasado 10 de agosto. No obstante, la Semovi extendió el plazo hasta el último día del mes.

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