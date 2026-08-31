Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa a través de La Mañanera del Pueblo los temas más relevantes de su gobierno y responde preguntas de la prensa.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina que, por el regreso a clases, se realiza en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas”.

🎒 🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza honores a la bandera en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas" con motivo del regreso a clase#VIDEO: @elkizz_ | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/CE0BZpGp0G — El Universal (@El_Universal_Mx) August 31, 2026

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Nación 08:06 AM Como parte del “ABC de las Emociones”, Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, explica que se realizará una campaña de difusión, con más de 16 millones de guías impresas.

Entre las actividades previstas, se contemplan asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras, así como pláticas interactivas en escuelas.

Nación 08:01 AM El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebra que hay una cobertura universal de becas en primaria, secundaria y preparatoria. Además, destaca la presentación del “ABC de las Emociones” para que los jóvenes puedan entender e identificar sus sentimientos. En su mensaje, el titular de la SEP agradece a docentes y padres de familia por su esfuerzo.

Nación 07:56 AM La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informa que por el regreso a clases se desplegó un operativo con 15 mil policías con el objetivo de cuidar escuelas, cruces, calles y transporte público. “Queremos transformar las escuelas como el mejor espacio público (...) Atender la educación es primordial para los gobiernos de la transformación”, señala.



Nación 07:52 AM La presidenta Sheinbaum inicia la conferencia matutina y felicita a los 28 millones de niños, jóvenes y adolescentes que inician clases este lunes. Acompañada por integrantes de su gabinete, la Mandataria federal hace honores a la bandera con la escolta de la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas".

Nación 07:39 AM Con motivo del regreso a clases, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará su conferencia matutina en la Escuela Secundaria Técnica No.10 “Artes Gráficas", ubicada en la colonia Doctores, de la CDMX.



Sigue aquí la transmisión en vivo:

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