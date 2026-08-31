Nicosia. Un tribunal de la ciudad turcochipriota de Girne ordenó este lunes el arresto, bajo los cargos de homicidio por negligencia e imprudencia, de los ocho tripulantes del barco cuyo naufragio el domingo al norte de la isla de Chipre ha dejado ocho muertos y 18 desaparecidos, informan los medios locales.

Esa corte ordenó también el arresto del gerente de Filo Denizcilik, la empresa turca propietaria del barco siniestrado, un catamarán de 40,5 metros que se hundió el domingo con 259 pasajeros y ocho tripulantes a bordo cuando cubría la ruta entre Girne, en el norte de Chipre, y el puerto de Tasucu, en Turquía.

El juez responsable ha ordenado el arresto de los sospechosos por un plazo inicial de tres días para dar tiempo a los investigadores de reunir los datos técnicos pendientes, revisar el cuaderno de bitácora de la nave y recabar testimonios de los 241 supervivientes rescatados.

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Además, dispuso localizar y llevar ante el tribunal a otras siete personas vinculadas a la compañía propietaria del buque, informa el diario Yeniduzen.

Un amplio dispositivo de búsqueda sigue tratando este lunes de localizar a 18 desaparecidos, y se espera que mañana llegue a la zona un barco turco capaz de rastrear hasta 500 metros de profundidad.

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La tripulación del barco emitió el domingo una llamada de socorro a las 12:10 hora local (09:10 GMT), en la que informó de que la nave hacía aguas.

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La embarcación terminó volcando y hundiéndose en una zona donde la profundidad del mar es de unos 514 metros.

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Según la emisora turca NTV, el barco tenía 26 años de antigüedad, pero llevaba al menos cuatro años inactivo antes del siniestro.

La policía ha informado de que el pontón izquierdo del barco se rompió y provocó una entrada de agua.

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Algunos supervivientes aseguran que el catamarán comenzó a hacer aguas poco después de zarpar y que viajaba a una velocidad excesiva, y también que la tripulación ignoró los avisos en ese sentido de algunos pasajeros.

Algunos testigos afirman que antes de que se hundiera se escuchó un ruido parecido a una explosión en la proa.

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La prensa turcohipriota informa de que se produjeron varias infracciones, entre ellas, que las puertas estaban cerradas en el momento del accidente, que hubo fallos en la distribución de los chalecos salvavidas y la imposibilidad de evacuar a los pasajeros en barcas salvavidas.

Algunos pasajeros han declarado a los medios que el capitán trató de huir del barco durante el naufragio.

El ministro de Obras Públicas y Transportes turcochipriota, Erhan Arıklı, ha asegurado a la agencia turca Anadolu que se analizarán las denuncias y testimonios de los pasajeros.

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Las autoridades han señalado que ya se ha dado de alta a los pasajeros que fueron rescatados, y que ninguno de los aún ingresados en centros médicos está en estado grave.

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