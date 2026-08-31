Todo está listo para que se disputen las semifinales de la Leagues Cup 2026.

El León, el América, el Toluca y el Monterrey son los cuatro equipos que siguen con vida y que buscarán conquistar el trofeo del torneo binacional.

Por primera ocasión desde que se creó este certamen, todos los clubes que están en la antesala de la final son mexicanos.

Además, la disputa por el título volvéra a ser entre dos conjuntos de la Liga MX luego de cuatro ediciones.

La única vez que eso sucedió fue en 2019, cuando se jugó por primera vez la Leagues Cup.

En aquella ocasión, el Cruz Azul derrotó (2-1) a los Tigres en la gran final y, desde entonces, no ha vuelto a haber dos escuadras de nuestro país en la final.

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Incluso, solamente el León había podido acceder a la disputa por el trofeo en las últimas cuatro ediciones, cuando fue el último campeón mexicano del certamen.

En los últimos tres años, únicamente los clubes de la Major League Soccer (MLS) se habían proclamado campeones: Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Leagues Cup 2026?

Toluca vs León

Fecha: Miércoles 2 de septiembre

Hora: 19:00

Estadio: Shell Energy

Transmisión: Apple TV/Imagen Televisión