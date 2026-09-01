La Cooperativa Cruz Azul llegó a 18% de participación en la industria nacional de la construcción, informó Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración.

“Proyectamos cerrar el año con incremento de 17% en nuestra producción, gracias a la recuperación de la planta de Hidalgo, el nuevo molino en Oaxaca y la apertura de Campeche”, aseguró. La empresa acabó 2025 con un alza de 9% en la producción.

En el reciente anuncio de inversiones en Hidalgo, que fue encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, detalló que la cooperativa planea una inversión de 6 mil 500 millones de pesos que impulsarán las operaciones de la empresa en el estado.

De este monto global, mil 800 millones de pesos serán destinados a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula; 3 mil 700 millones a una nueva línea de producción de cemento, cuya construcción registra un avance de 85%, y más de mil millones al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias”, declaró Víctor Velázquez.

Agradeció a las autoridades estatales por el apoyo para concretar estas inversiones, que son una apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de Hidalgo.

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