Zacatecas.— Las alarmas se encendieron nuevamente en la región sur-sureste de Zacatecas con el ataque perpetrado con un cochebomba contra las instalaciones de la comandancia municipal de Ojocaliente, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); con este hecho suman 10 eventos vinculados con explosivos en lo que va del año, de los cuales siete son ataques contra las fuerzas de seguridad.

Este acto marca un precedente crítico al escalar de ofensivas en carreteras o en los patrullajes realizados en áreas despobladas a dirigir un ataque directo en una zona con alta concurrencia poblacional, en pleno inicio de las actividades feriales de ese municipio.

Fuente: Elaboración propia

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, reconoció que se trató de un hecho que dejó fuertes daños debido a la onda expansiva generada por la explosión del vehículo, con un saldo de 11 personas lesionadas —una de ellas reportada de gravedad—, entre las que figuran dos mujeres policías y tres menores de edad.

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Explicó que un sujeto que conducía un coche tipo Seat, con reporte de robo en Jalisco desde abril, lo estacionó detrás de una patrulla municipal, descendió dejando la unidad encendida y caminó unas cuadras. Cuando una mujer de la policía iba a realizar la inspección de la unidad, y justo antes de salir de la comandancia, se activó el mecanismo explosivo.

Esto causó destrozos en 11 vehículos y daños en 36 inmuebles, de los cuales 17 están ubicados en las inmediaciones del cuartel y presentan afectaciones graves; el resto tienen daños que van desde daños estructurales hasta cristales rotos.

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Elementos de corporaciones estatales y federales resguardaban ayer el lugar donde estalló el cochebomba. Foto: Jess Mireles/AFP

Tras el ataque, ayer la vida pública del municipio se paralizó con la suspensión de clases presenciales y actividades en la Presidencia Municipal, que hoy se reanudarán por el reforzamiento de seguridad. El Cabildo de Ojocaliente aprobó la cancelación de la Feria Regional de la Tuna y la Uva 2026.

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Origen del atentado

Las autoridades zacatecanas señalaron que este ataque fue reacción del crimen organizado por la captura de un presunto generador de violencia realizada el sábado en el municipio de Villa García, en los límites con Aguascalientes, donde fue abandonada una motocicleta que explotó en la carretera y dejó dos lesionados, un policía estatal y una mujer.

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El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, explicó que ese día se detectó una motocicleta proveniente de Aguascalientes, tripulada por civiles armados que se dirigían a la comandancia municipal de Villa García. Durante el operativo de interceptación, los sospechosos detonaron a distancia el explosivo en la unidad. Uno de los agresores fue detenido.

Las autoridades mostraron la fotografía del responsable, originario de Aguascalientes, cuyos tatuajes en el rostro coinciden con los de un joven que tiene una ficha de búsqueda emitida por la fiscalía de esa entidad, de nombre Wiliam, de 18 años, reportado como no localizado desde el 10 de junio.

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Medina Mayoral considera que estas acciones responden a la intención del grupo criminal de reingresar a los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez.

Señaló que el municipio de Luis Moya registra el mayor asedio, principalmente en la zona de Zacatequillas, punto de incursión de células provenientes de Aguascalientes.

Para frenar esta incursión, el funcionario anunció la implementación de la Operación Yunque y Martillo, respaldada por la comandancia de la Quinta Región Militar, para eliminar los límites fronterizos entre estados vecinos mediante el despliegue de bases de operaciones militares.

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Las explosiones

De acuerdo con cifras del gobierno de Zacatecas, de 2024 a 2026 se han registrado 17 eventos vinculados al uso de artefactos explosivos por parte del CJNG.

El primer antecedente data del 23 de septiembre de 2024, a las afueras de la Feria Nacional de Zacatecas.

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Inicialmente, el gobierno estatal atribuyó ese hecho a la explosión de un tanque de gas. Ayer, finalmente fue reconocido como el primer ataque con explosivos perpetrado contra las fuerzas del orden en la entidad.

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En 2025 la Secretaría de Seguridad Pública documentó seis agresiones. Este año la cifra escaló a 10 eventos, de los cuales siete fueron ataques que tuvieron como objetivo a las fuerzas estatales.

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La alerta se mantiene porque en los últimos días —del 27 al 30 de agosto— se registraron tres hechos consecutivos con explosivos que culminaron con el cochebomba en Ojocaliente.

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