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Pachuca. - Presuntos huachicoleros abandonaron sobre un camino de terracería en Tlaxcoapan, Hidalgo, al menos siete unidades cargadas con alrededor de seis mil litros de combustible robado de los ductos de Pemex, señaló la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El titular de esta dependencia, Salvador Cruz Neri, dio a conocer que, como parte de los operativos de seguridad y vigilancia que se realizan en la entidad, en coordinación con fuerzas federales y el Mando Coordinado, en el municipio de Tlaxcoapan se realizó este aseguramiento.
Precisó que los hechos se registraron en la comunidad de La Vega, donde, en un camino de terracería, los efectivos policiacos detectaron una caravana de siete unidades presuntamente vinculadas con actividades de extracción y traslado ilegal de hidrocarburo.
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Al realizar la inspección, se aseguraron los vehículos, entre estas cinco camionetas y dos automóviles tipo sedán; tres de ellos contaban con reporte de robo vigente.
Señaló que, en total, se decomisaron 6 mil 331 litros de hidrocarburo que eran transportados y almacenados de manera ilegal en 77 contenedores de distintas capacidades. El combustible y las unidades fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las acciones legales.
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Esta demarcación, ubicada en la zona sur del estado, también registra constantes robos de hidrocarburo y delitos de alto impacto.
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dmrr
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