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Durante el periodo vacacional de verano, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México realizaron un total de 126 apoyos e intervenciones en las playas y zonas turísticas de Veracruz.
Al finalizar la “Operación Salvavidas Verano 2026”, se reportó que sumaron 33 rescates en playas turísticas de mayor afluencia, así como en los centros turísticos responsabilidad de la Armada de México, de los cuales trece fueron de adultos y 20 de menores de edad.
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Como parte del Plan Marina, se desplegaron 211 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil; además de tres embarcaciones menores, empleadas para realizar el rescate de las personas que se llegaran a encontrar en peligro en la mar, así como once unidades terrestres, con las que se complementó el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas.
En el operativo, participó personal naval especializado de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima ENSAR Veracruz; y se instalaron nueve puestos de vigilancia, donde elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindaron atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requirieron.
La operación se llevó a cabo en las playas de mayor afluencia turística de los municipios de Alvarado, Boca del Río y Veracruz; así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México.
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