Chilpancingo.— Comisarios de 40 comunidades de los municipios de Tecpan, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, ubicados en la Sierra de Guerrero, exigieron a las autoridades que instalen una base militar permanente para detener los ataques de parte de las organizaciones criminales que buscan desplazarlos.

En un comunicado, los 40 comisarios pidieron a los gobiernos estatal y federal que sea en la comunidad de Los Bayados, en Ajuchitlán del Progreso, donde se instale la base militar, ya que es un punto estratégico para la protección de esa zona donde se han dado los ataques.

Explicaron que entregaron la solicitud por escrito en las instalaciones del Ejército en Pie de la Cuesta, Acapulco.

“La Sierra de Guerrero merece estar en paz”, expresaron los habitantes de la zona al solicitar la intervención de los soldados.

Apenas la madrugada del pasado jueves, un grupo armado masacró a seis personas en la comunidad serrana Cerro de las Lumbreras, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, a las 4 de la mañana de ese día, un grupo armado irrumpió en su comunidad y comenzó a atacar las viviendas.

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Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas con los nombres de Genaro, Milo, Porfirio y Basilio; entre las víctimas también está una mujer con discapacidad.

La irrupción la encabezó Leonel Barragán Tolentino, alias La Changa, presunto integrante de la organización criminal Los Tlacos.

Explicaron que el ataque se debió a que se negaron a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses este grupo criminal los ha acosado para que les entreguen sus tierras y sus árboles.

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El 21 de agosto, a la comunidad Los Bayados, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente, llegó un grupo armado y los atacó. Según el relato de una pobladora, el ataque duró ocho horas.

Hace unas semanas, un grupo criminal, presuntamente La Familia Michoacana, atacó desde los cerros con drones a la comunidad de El Pescado, ubicada en el ejido de Guajes de Ayala, en la sierra de Coyuca de Catalán, también en la Tierra Caliente.

Javier Hernández Peñaloza, poblador de El Pescado, lo ha dicho claro: La Familia Michoacana quiere sus bosques, su madera. Los quiere desterrar para quedarse con sus recursos naturales.

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Piden justicia por padre buscador

El colectivo de familiares desaparecidos Luciérnagas y el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, exigieron justicia para el líder comunitario, profesor y padre buscador, Federico García Parra, asesinado el pasado miércoles en el municipio de Zapotitlán Tablas, en la Montaña de Guerrero.

El año pasado, García Parra se integró a las búsquedas que realiza el colectivo Luciérnagas, luego de que, en septiembre de 2025, su hijo Fernando García Sánchez fue privado de la libertad.

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Según el reporte, en el crucero de Tlatlauquitepec, en Atlixtac, hombres armados bajaron del taxi al hijo del profesor y desde entonces nadie sabe nada del joven.

García Parra también fue uno de los principales denunciantes de los ataques armados que la organización criminal Los Ardillos implementó en la comunidad de Huitzapula, en el municipio de Atlixtac, donde vivía.

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