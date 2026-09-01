Bogotá.— Cuatro menores de edad fallecieron en los primeros bombardeos ordenados por el gobierno del derechista Abelardo de la Espriella en zonas controladas por guerrilleros, informó ayer a la AFP una fuente de la autoridad forense.

Dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 murieron en ataques aéreos en la Amazonia y en la frontera con Venezuela donde grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

“Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”, dijo en X el mandatario.

Lee también Operación contra disidencia de las FARC dejó 20 muertos; allegado a “Iván Mordisco”, entre los fallecidos

Desde que juramentó, el pasado 7 de agosto, los bombardeos ordenados por De la Espriella dejan al menos 26 muertos, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

El mandatario llegó al poder con la promesa de enfrentar sin tregua a guerrilleros y narcotraficantes con apoyo de sus aliados Estados Unidos e Israel.

[Publicidad]

“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten (...) a narcoterroristas”, añadió.

Lee también República Dominicana rescata a 14 menores de una fundación religiosa; autoridades investigan presunta trata y explotación laboral

Los operativos fueron contra la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y contra una disidencia de las extintas FARC en el Guaviare, en el sur del país.

[Publicidad]

El Ministerio colombiano de Defensa se refirió en un comunicado a las acciones militares en El Guaviare y dijo que se “neutralizaron 10 de sus integrantes, todos ellos combatientes”, incluyendo dos menores de 15 años y uno de 16 años, mientras que capturaron un adulto y recuperaron un menor con vida.

“La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución”, subrayó el Ministerio, al tiempo que rechazó la “aberrante práctica” del reclutamiento forzado por ser un “crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

Lee también "No me quiero morir"; Lucas Murillo, el niño cuyo caso llegó al presidente y expone la crisis de salud en Colombia

[Publicidad]

En los últimos años las organizaciones ampliaron su pie de fuerza y control territorial, según analistas y fuentes militares. El año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, según la Defensoría del Pueblo.

Este año, con corte al 31 de julio, ya van 97.

De la Espriella informó este mismo lunes sobre un tercer bombardeo en el Guaviare contra otra disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Ocho integrantes de sus filas fueron abatidos, según el presidente. Aún no se sabe si había menores de edad.

[Publicidad]

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el impacto de los bombardeos en los niños víctimas de reclutamiento en zonas pobres y con mínima presencia del Estado.

Lee también Activistas de Connecticut convocan protesta por redadas de ICE; llaman a un "día sin inmigrantes"

Verónica Estrada, congresista del opositor Pacto Histórico, reclamó al gobierno explicaciones sobre el bombardeo, como la información de inteligencia militar sobre la posible presencia de menores, la evaluación previa para autorizar el ataque y las medidas que se adoptaron para proteger sus vidas. “Los niños reclutados no dejan de ser víctimas porque un grupo armado los haya llevado a la guerra forzosamente”, indicó en X. La Defensoría del Pueblo ha pedido tomar precauciones para proteger a niños y adolescentes reclutados.

[Publicidad]

La organización Human Rights Watch (HRW) instó la semana pasada a De la Espriella a adoptar medidas para frenar el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados que, según sus cálculos, ha afectado a unos mil 500 niños, niñas y adolescentes desde 2021, un problema que pone en evidencia la vulnerabilidad de los menores en zonas donde operan las organizaciones armadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.