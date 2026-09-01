Washington.— El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer con golpear a Irán “con fuerza” después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados, mientras que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, consideró que continuar con la guerra con Washington no beneficiará a su país.

Seis meses después del inicio del conflicto, que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, Irán mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Washington, de su lado, persiste en un cerco contra puertos iraníes.

El domingo, Estados Unidos anunció que atacó una isla iraní en dicho estrecho, a lo que Teherán respondió bombardeando objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

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Este intercambio de ataques, el primero de este tipo en un mes, hizo temer una intensificación de las hostilidades. Tras el anuncio, el precio del barril de Brent rebotó y cerró e lunes por encima de los 90 dólares.

“Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.

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Washington indicó que había dirigido sus ataques contra lanzacohetes iraníes situados en la isla de Larak para impedir que Teherán colocara minas en Ormuz. Irán respondió con ataques contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, más tarde, el presidente Pezeshkian abogó por el diálogo.

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En Asheville, Carolina del Norte, donde se realiza la reunión de ministros de Finanzas del G20, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos mantendrá su política de presión económica. “Ya hemos tenido muy buenas conversaciones aquí”, dijo Bessent a la prensa antes de iniciar el encuentro. Añadió que un punto de inflexión en esta campaña de presión podría llegar “en cuestión de semanas o meses”.

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