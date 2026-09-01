El Colegio Nacional se prepara para cerrar el ciclo de conmemoraciones del centenario del reconocido historiador Miguel León-Portilla, a cumplirse formalmente el próximo jueves 1 de octubre.

Tras el éxito que tuvo la presentación de la obra teatral La huida de Quetzalcóatl —escrita por León-Portilla en su juventud— el 21 de julio pasado en el Aula Mayor de El Colegio Nacional, Teresa Vicencio, secretaria administradora de dicha institución, adelanta que una de las actividades de cierre será una nueva representación de esta lectura teatral, aunque no está definida la fecha.

Asimismo, destaca el trabajo archivístico que se realizó para la conformación de la muestra Miguel León-Portilla. Una vida sin final, en la que se recopilaron una serie de documentos inéditos y fotografías que dan cuenta del trabajo y legado del historiador; una exhibición disponible en una de las salas de El Colegio Nacional.

Vicencio explica que parte de esos archivos que hacen única a la exposición fueron prestados por la familia de Miguel León-Portilla, pues son documentos que eran resguardados en la casa del historiador.

“Desde luego están expuestos algunos ejemplares bibliográficos con los que nosotros contábamos en el centro de documentación, pero lo que enriquece mucho la exposición es lo que nos dio la familia, porque tienen, por ejemplo, constancias, diplomas, certificados de sus muchísimos honoris causa de diferentes universidades del mundo”, explica.

Otra joya que se integró a la muestra fue la traducción al polaco y al checo del célebre libro de León -Portilla, La visión de los vencidos (1959). “Da una dimensión mucho más amplia del trabajo de don Miguel esta internacionalización de sus investigaciones y el interés de culturas por entender la nuestra a partir de las publicaciones de don Miguel, pues sí llama mucho la atención”, señala Vicencio.

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Agrega que también se ha trabajado con los archivos de audio de los ciclos de conferencias de León-Portilla. “Tuvo muchos ciclos de conferencias y eso también es una riqueza adicional sobre la que nosotros trabajamos, el listado de sus conferencias, los ejes temáticos que abordaba, coyunturalmente con quién se sentaba a la mesa a hacer las discusiones”.

Gran parte de esos archivos están disponibles ya en la página de YouTube de El Colegio Nacional. Vicencio rememora que las últimas ponencias de Miguel León-Portilla eran en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo que deja ver su interés y preocupación por las lenguas prehispánicas.

“Esas conferencias y mesas son una riqueza, son un material fundamental de divulgación de su pensamiento, tanto los archivos de audio como lo que hemos encontrado de toda su obra”, señala Vicencio.

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Explica que en la construcción de la exposición Una vida sin final, tanto El Colegio Nacional como la familia encontraron materiales inéditos. El resguardo de dichos documentos, así como el lugar, quedará a consideración de la familia.

“La cosa con don Miguel es que tuvo muchas casas, todos lo sentimos propio. La UNAM también lo siente propio, el INAH también lo siente propio. Fue pluridimensional todo el impacto y tocó muchas instituciones culturales del país”.

Adelanta que para octubre prepararán tres actividades alrededor de la vida y legado de León-Portilla, además de la exposición que estará disponible hasta que termine octubre, y añade que El Colegio Nacional está abierto para que tanto la familia y otros investigadores trabajen en el archivo del reconocido historiador. “Queremos que el cierre sea muy llamativo, que todos los interesados puedan venir a ver la exposición y lo que prepararemos; don Miguel se merece todo nuestro esfuerzo para difundir y conservar su legado”, adelanta.

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Concluye que dichas actividades futuras y la gestión de la muestra fueron trabajadas por el historiador Eduardo Matos Moctezuma.

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