Zacatecas. - Tras el atentado con coche bomba perpetrado este domingo contra la comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, el cabildo de Ojocaliente determinó de manera definitiva la cancelación de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva (FERETU). Sin embargo, tras el arribo de refuerzos de seguridad, las autoridades municipales anunciaron que este martes se reanudarán las actividades escolares y administrativas en el municipio.

El alcalde Juan Manuel Zambrano informó sobre la suspensión de la festividad como “una medida de seguridad prioritaria para salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes”, cuyas actividades estaban programadas del 29 de agosto al 8 de septiembre.

Cabe mencionar que el ataque ocurrió poco antes de que se realizara el evento de la coronación de la reina de la feria, que estaba contemplada para las 20:00 horas del domingo.

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De acuerdo con el reporte oficial que este lunes emitieron las autoridades estatales, la explosión dejó 11 personas heridas, entre las que figuran tres menores de edad y dos elementos de la Policía Estatal que estaban destacamentadas en ese municipio.

En la conferencia de prensa del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, precisó que una de la víctima está reportada de gravedad y recibe atención especializada en el Hospital del ISSSTE, mientras que 10 de las víctimas se encuentran estables y fuera de peligro en el Hospital Comunitario de la región.

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Respecto a los peritajes materiales, el balance contabiliza 36 inmuebles con algún tipo de daño; 17 de ellos situados en las inmediaciones directas de la corporación policial, donde se concentran las afectaciones estructurales de mayor consideración. La detonación destruyó e impactó además un total de 11 vehículos.

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Sobre las causas del atentado, las autoridades estatales informaron que la principal línea de investigación apunta a una reacción de grupos de la delincuencia organizada ante los operativos de contención implementados con el "Operativo Sagaz", realizado en coordinación con el estado de Aguascalientes.

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Esta tarde, el presidente municipal realizó un recorrido por la zona del siniestro junto con Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Medina Mayoral, en donde se acordó el arribo de un mayor despliegue de corporaciones para resguardar la cabecera municipal.

Por medio de sus redes sociales, el alcalde informó que, ante el refuerzo operativo, el ayuntamiento dispuso que este martes, 1 de septiembre, se retomarán las clases en todos los niveles educativos, además de restablecer la atención al público en la presidencia municipal en sus horarios habituales.

También se ha informado que se mantienen las gestiones ante las instancias correspondientes para concretar la reubicación de la comandancia de la policía municipal para sacarla del centro urbano.

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