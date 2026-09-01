La presidenta Claudia Sheinbaum presenta este martes su Segundo Informe de Gobierno, en el que dará cuenta de los principales avances y resultados de su administración.

Sigue aquí el minuto a minuto con los anuncios, cifras, reacciones y los momentos más relevantes del mensaje presidencial.

Nación 06:04 AM ¿Habrá mañanera este 1 de septiembre?

Este martes 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum tiene programado encabezar su Segundo Informe de Gobierno en el Patio de Honor de Palacio Nacional en punto de las 11:00 horas, por lo que la titular del Ejecutivo no encabezará su conferencia de prensa matutina. Se tiene previsto que el Segundo Informe sea transmitido por los canales oficiales del gobierno, medios públicos de comunicación y otras plataformas.





