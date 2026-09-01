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La presidenta Claudia Sheinbaum dice que México va bien. Con esa idea llega a su Segundo Informe. Con una aprobación que cualquier gobierno querría, una reducción de homicidios importante, una política social que sostiene su vínculo con la mayoría y una capacidad de mando que ya no depende sólo de la herencia de López Obrador. Pero también llega con una economía que crece poco, una percepción de inseguridad todavía mayoritaria y escándalos de corrupción del oficialismo. Roy Campos, analista político, nos habla al respecto.
En otros temas:
Coche bomba explota en Zacatecas / Los islandeses dicen no a la Unión Europea / Los mercados de predicción ven a los demócratas con posibilidades reales de recuperar el control total del Congreso / Lionel Messi le dice adiós a la selección argentina.
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