El crecimiento del tiro con arco mexicano ya no se mide únicamente por las medallas obtenidas en competencias internacionales. Detrás de cada éxito, existe una estructura cada vez más sólida que ha elevado el nivel competitivo dentro del país, convirtiendo los campeonatos nacionales en auténticas vitrinas de talento, donde los mejores arqueros luchan por un lugar en las Selecciones.

Esa evolución ha sido destacada por atletas, entrenadores y autoridades deportivas, quienes coinciden en que la exigencia interna es uno de los principales motores del éxito internacional. Bajo ese panorama, Andrea Becerra, actual campeona nacional y una de las máximas figuras del arco compuesto, reconoció el enorme nivel que existe en estas competencias, al grado de compararlas con una Final de Copa del Mundo, debido a la calidad de los participantes y la intensidad con la que se disputa cada clasificación.

“En mi categoría, tres de las mejores 20 del mundo son mexicanas, y eso habla del nivel que tenemos. Cuando competimos en los Nacionales, parece una Final de Copa del Mundo, por las puntuaciones tan altas que se registran. Vivimos una competencia constante y el nivel está más alto que nunca”, presumió.

Andrea, quien es de las mujeres con mayor experiencia y suele ser consultada por otras arqueras en este tipo de torneos, estableció su deseo de ver a las más jóvenes seguir creciendo.

“Las más jóvenes se están esforzando mucho, porque saben que deben vencer a las mejores para alcanzarnos. Somos una bola de nieve que sigue creciendo. Ojalá sigan llegando más resultados”, finalizó.

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