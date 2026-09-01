Miami. Las astronautas Jessica Meir, de la NASA, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés), iniciaron este martes una caminata fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para cambiar un reflector que guía el acoplamiento de las naves y preparar un detector de partículas cósmicas.

El paseo espacial comenzó alrededor de las 08:40 hora del este de Estados Unidos (12:40 GMT) y los trabajos durarán unas seis horas y media, según la agencia estadounidense NASA.

El reflector está en el puerto delantero del módulo Harmony y sirve de referencia a las naves para orientarse en la aproximación y el acoplamiento a la estación.

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La estadounidense Meir y la francesa Adenot instalarán, además, unos cables puente para reforzar los sistemas de retransmisión de datos y cambiarán una cámara de alta definición en la estructura del laboratorio orbital, de acuerdo con el plan establecido por la agencia.

También dejarán listo el radiador del Espectrómetro Magnético Alfa, un detector de partículas cósmicas que desde 2011 busca rastros de materia oscura y antimateria en el exterior de la estación, para las mejoras que recibirá más adelante.

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Meir trabajará subida al brazo robótico Canadarm2, que manejará desde el interior el astronauta Anil Menon, mientras que Adenot se desplazará amarrada al exterior del laboratorio orbital.

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El ingeniero de vuelo Jack Hathaway vigilará la actividad desde dentro y ayudará a las dos a ponerse y quitarse los trajes.

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Se trata de la séptima caminata espacial de Meir, comandante de la estación, y la tercera de Adenot, que el 18 de agosto se convirtió en la primera mujer francesa que caminó por el espacio.

Con esta salida, Meir pasa a ser la tercera astronauta de la NASA con más caminatas espaciales, por detrás de Peggy Whitson, con 10, y Suni Williams, con nueve.

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Es la caminata número 284 realizada en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la 99 de las efectuadas por astronautas de Estados Unidos.

En agosto, la estación sumó tres caminatas espaciales: el día 6, Meir y Menon prepararon la conexión de unos nuevos paneles solares, mientras que el 18 y el 25 Menon y Adenot instalaron una antena de comunicaciones de alta velocidad.

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