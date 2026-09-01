Elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) efectuaron una operación de precisión en la ranchería “Rodeo del Pinal”, en el municipio de Tocumbo en Michoacán para detener a Luis Enrique “N”, alias “El Güicho” o “R5”, líder de la organización delictiva “Cártel de Los Reyes”, facción de Cárteles Unidos.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, durante la operación, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, falleciendo en el lugar “El Güicho” y un acompañante.

Los efectivos aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres y una cuatrimoto.

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De acuerdo a las investigaciones “R5” había asumido el control de la organización delictiva “Cártel de Los Reyes”, después de la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” detenido el 1 de agosto de este año por personal del Ejército, en el municipio de Los Reyes de Salgado en esa entidad.

El hoy occiso contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y el Departamento de Estado de ese país ofrecía tres millones de dólares a quien proporcionara información conducente a su arresto por tráfico de drogas y el tráfico de armas hacia México.

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Luis Enrique “N” era señalado como el principal coordinador de las actividades de extorsión en el área de Los Reyes y mantenía vínculos con Juan José “N”, alias “El Abuelo”, jefe del “Cártel de Tepalcatepec” con presencia en la misma entidad.

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Los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado; personal pericial realiza las diligencias, para continuar con las actuaciones ministeriales y jurídicas.

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En el operativo también participaron integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Civil de Michoacán.

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