¿Qué te parecería festejar el 15 de septiembre desde una terraza con vista directa al Zócalo de CDMX?

Celebra el Día de la Independencia con música, comida y mucho ambiente en estos 3 restaurantes con las mejores panorámicas del 'corazón' de las fiestas patrias.

Además, te contamos de 3 hoteles céntricos, por si quieres pasar la noche con más comodidad.

¿En qué terrazas del Zócalo habrá noches mexicanas?

Son varias las terrazas con vistas del Zócalo. En esta ocasión te proponemos 3 de las mejores para celebrar el 15 de septiembre:

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Entre las calles 16 de Septiembre y Monte de Piedad se ubica el Gran Hotel Ciudad de México, uno de los hospedajes más emblemáticos de CDMX, conocido por su arquitectura de estilo art nouveau, su vitral Tiffany, el restaurante Plaza Mayor y la Terraza Gran Hotel (ambos con vista a Palacio Nacional).

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Foto: Gran Hotel Ciudad de México

En ambos venues se celebrará la ‘Gran Cena Mexicana’, un evento con buffet mexicano gourmet, perspectiva directa de la ceremonia del ‘grito’, mariachi, barra libre internacional, DJ y tornafiesta.

Solamente se puede reservar en paquetes de 2 noches de estadía. Desde $18,500 pesos por persona. Incluye brunch la mañana del 16 de septiembre. Sitio web: granhoteldelaciudaddemexico.com.mx/es

Justo en la esquina de la avenida 5 de Mayo, en lo alto del hotel Zócalo Central se encuentra el restaurante Balcón del Zócalo, donde se sirven platillos mexicanos contemporáneos, creación del chef Pepe Salinas.

Foto: Central Hoteles

Ahí se celebrará la noche mexicana con un menú degustación, maridaje, barra libre, DJ, música en vivo y tornafiesta.

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Tiene un costo de $17,000 pesos por adulto y $8,200 para niños de 3 a 12 años. Sitio web: balcondelzocalo.com

Yendo hacia la calle 5 de Febrero, precisamente en la esquina con la calle peatonal Madero, la 'joya' del hotel Best Western Majestic es el restaurante La Terraza, con vistas al Zócalo.

Foto: Best Western Majestic

Para la noche del 15 de septiembre, organizará la ‘Gran Noche Mexicana’, una cena buffet/baile con música en vivo y tornafiesta.

Desde $28,600 pesos para 2 personas, disponible únicamente en estadías de 3 días y 2 noches. Incluye buffet el 16 de septiembre y algunas bebidas. Facebook: 'Restaurante La Terraza Majestic'.

¿Cuánto cuesta dormir en los con vista al Zócalo?

Si además quieres descansar en pleno corazón de los festejos del 15 de septiembre, los hoteles anteriormente mencionados son una buena opción, aunque por el momento ya están llenos.

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Sin embargo, te compartimos la información, en caso de que entren en tus planes para el próximo año.

El hotel Best Western Majestic ocupa un edificio de estilo virreinal y tiene habitaciones sencillas. Es la opción más 'económica', con tarifas desde los $4,000 pesos por noche.

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Zócalo Central ofrece cuartos que fusionan el estilo virreinal y contemporáneo, con precios a partir de los $8,200 pesos por noche.

Finalmente, el más buscado de los 3 es el Gran Hotel Ciudad de México. Algunas de sus suites de lujo brindan ventanales directos al Zócalo. Dormir en este lugar tiene un costo desde los $10,500 pesos por noche.

Toma en cuenta que, en esta temporada festiva, es muy común que las propiedades requieran estadías de 2 o más noches.

¿Con cuánto tiempo debo reservar la noche mexicana y una habitación con vista al Zócalo?

Como mencionamos, la demanda e interés por los eventos patrios y habitaciones con vista al Zócalo durante el 15 de septiembre es muy alta.

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En el caso de las noches mexicanas, se aconseja reservar desde 1 mes antes o desde el momento en que las propiedades anuncian las actividades.

Si buscas pernoctar en los hoteles, lo mejor es confirmar tu estadía al menos 6 meses antes.

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