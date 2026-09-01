Una persona falleció en un tiroteo registrado la madrugada de este martes en una vivienda de la localidad neerlandesa de Overasselt (sureste), según informaron las autoridades locales.

Dos agentes de policía resultaron heridos en el lugar, al que acudieron a las 4:20 hora local tras recibir varios avisos de disparos en la zona.

Los agentes fueron trasladados al hospital y actualmente se encuentran fuera de peligro, según declaró un portavoz policial a la radiotelevisión pública 'NOS'.

La policía restringió el acceso a la zona para realizar las investigaciones. Foto: EFE / ROB ENGELAAR

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El medio regional Gelderlander aseguró que la víctima mortal sería un guardia de seguridad de la vivienda, aunque las autoridades todavía no han aclarado la identidad ni las circunstancias de su muerte.

Según el periódico "De Telegraaf", el suceso podría estar relacionado con un conflicto de drogas vinculado a la organización criminal "Bolle Jos".

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Las imágenes de vigilancia obtenidas por este medio muestran a unas 20 personas enmascaradas, varias de ellas armadas, deambulando por las calles de Overasselt en el momento del tiroteo.

La policía investiga en la escena del tiroteo foto:EFE/EPA/ROB ENGELAAR

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La zona residencial donde se produjeron los disturbios registró otro tiroteo en julio del año pasado, cuando un agresor disparó 25 veces con un fusil Kalashnikov contra la puerta de entrada y dejó fotos del hijo de los residentes como advertencia.

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El ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, condenó la "horrible violencia" del suceso y expresó su solidaridad "con los agentes heridos y los vecinos afectados".

Durante la mañana de este martes se ha desplegado un amplio dispositivo policial para localizar a los autores del tiroteo, que incluye registros en las carreteras A73 y A76.

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La policía confirmó "un número elevado" de detenciones, aunque no ofreció una cifra exacta debido a que la operación policial sigue en curso. EFE

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