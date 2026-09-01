Hoy es el Segundo Informe de Gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, un momento importante donde conoceremos a través de cifras y glosas, los avances de este gobierno. Un punto institucional de balance porque nos permite ordenar los avances, reconocer los pendientes y fijar las prioridades del siguiente tramo de la administración. Al mismo tiempo, este mes abre otro ciclo político que marcará la vida pública durante los próximos nueve meses; pues el INE iniciará formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, a partir del próximo 10 de septiembre; por lo que podríamos decir que, al menos políticamente, el año 2027 dará inicio.

En esta nueva jornada electoral, que se celebrará el 6 de junio de 2027, se renovarán 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. También 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales y más de 18 mil cargos municipales. En total, la ciudadanía decidirá la integración de más de 20 mil puestos de elección popular en casi todo el país. Aunque el calendario la clasifica como una elección intermedia; su alcance será nacional y sus consecuencias se extenderán hasta la sucesión presidencial de 2030.

Vale recordar que el control de la Cámara de Diputados determinará el margen legislativo del gobierno durante la segunda mitad del sexenio, pues ahí se aprueba el Presupuesto de Egresos, se revisa la Cuenta Pública y se ejerce una parte esencial de la fiscalización federal. También se decidirá la viabilidad de nuevas reformas constitucionales, para las cuales resulta indispensable la participación de los congresos estatales. Dicho lo cual, lo que estará en disputa rebasa el número de curules, pues sobre todo se definirá la distribución del poder político y territorial del país.

Para el partido que actualmente ocupa el poder y en extensión, para sus aliados, 2027 será una prueba sobre la continuidad del proyecto iniciado desde el 2018 y sobre la forma en que administran la amplia concentración de poder alcanzada en 2024. Por ello, conservar una mayoría exige algo más que reivindicar los avances obtenidos; implica reconocer y corregir errores, escuchar las preocupaciones actuales de las comunidades y los barrios, abrir espacios de escucha, diálogo y concertación; para presentar candidaturas capaces de entender y cubrir la expectativa del electorado.

Diversos analistas han puesto en la mesa un tema de conversación frecuente, nos referimos a los procesos internos, sobretodo del partido con la fuerza política mayoritaria. Las encuestas partidarias pueden ser una herramienta útil, pero vale la pena detenerse a revisar territorialmente el peso específico que pueden tener estos instrumentos, sobre todo en localidades donde hay situaciones y contextos atípicos.

La oposición enfrenta una tarea diferente, pues continua sin recuperar una razón pública para existir, su presencia territorial es mínima y sus propuestas aún son cortas, frente a los retos actuales del país.

El INE ha creado una Comisión Permanente de Verificación de Integridad en Candidaturas, que servirá como enlace entre los partidos y las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera. Es un instrumento relevante, aunque la primera responsabilidad seguirá recayendo en quiénes postulan.

Así pues, durante los próximos meses escucharemos nombres, encuestas, alianzas y cálculos sobre candidaturas. En este nuevo contexto, no debemos olvidar que la discusión central estará en el destino de las mayorías, la calidad de los gobiernos locales, los controles al poder, la integridad de quienes aspiran a ejercerlo y las prioridades que deberán atenderse durante la segunda mitad del sexenio.

Hoy el gobierno rinde cuentas sobre el año transcurrido. Con el inicio del ciclo electoral, los partidos también tendrán que rendir cuentas por las personas que postulen, los intereses que representen y el país que propongan. Para la ciudadanía comienza una oportunidad decisiva: intervenir antes de que las candidaturas estén resueltas y exigir que la elección de 2027 tenga contenido político, responsabilidad pública y mantenga el horizonte democrático alcanzado hasta ahora.

Académico

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