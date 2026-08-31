Destinos | 31-08-26 | 08:03 | Dazel Sarabia |

Si tienes un viaje en puerta y tu está por vencer o ya caducó, tienes que renovarlo. Es un proceso sencillo y que te permite obtener tu documento el mismo día.

Hoy te decimos cuánto cuesta y qué requisitos debes presentar.

¿Qué necesitas para renovar tu pasaporte mexicano?

El primer paso en la renovación de este documento es agendar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los siguientes canales:

  • Sitio de la SRE: con tu Llave Mx o correo electrónico, ingresa al portal para llenar los campos con tus datos y seleccionar fecha, hora y oficina.
  • WhatsApp: comunícate al chatbot de la SRE, al número 55 8932 4827, selecciona renovación y proporciona tus datos. Es muy fácil.
  • Por teléfono: llama al número 55 893 24827 para programar tu cita con asistencia.
Si es momento de renovar tu pasaporte mexicano, aquí te decimos cuál es el proceso. Foto: Magnific
Si es momento de renovar tu pasaporte mexicano, aquí te decimos cuál es el proceso. Foto: Magnific

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El siguiente paso es realizar el pago por la renovación a través de los bancos autorizados, a través de sus apps o en ventanilla. Para más detalles, consulta el .

Y finalmente, el día de tu cita tienes que presentarte en la oficina seleccionada con los siguientes documentos:

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  • Pasaporte anterior (original)
  • Identificación oficial vigente (original)
  • Comprobante del pago de derechos
  • Comprobante de cita

Si la renovación del pasaporte mexicano es para menores de edad, además de los anteriores requisitos, tienen que presentar la identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, así como la autorización.

Y por si te lo preguntabas, la autorización puede otorgarse de manera presencial en la delegación y oficina.

Generalmente, la entrega de tu pasaporte se entrega el mismo día, en un lapso de unas 2 horas.

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Los menores de edad también tiene que presentar la identificación de quien ejerce su patria potestad. Foto: Magnific
Los menores de edad también tiene que presentar la identificación de quien ejerce su patria potestad. Foto: Magnific

¿Cuánto cuesta renovar un pasaporte mexicano?

El costo de la renovación del depende de los años de vigencia, siendo las tarifas autorizadas por la SRE este 2026:

  • 1 año: $920
  • 3 años: $1795
  • 6 años: $2440
  • 10 años: $4280

Los solicitantes mayores de 60 años, personas con discapacidades y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá pueden acceder a un descuento del 50%.

¡Ya lo sabes! Revisa tu documento antes de hacer la maleta, quizá no sea la parte más emocionante pero sí una de las más necesarias.

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