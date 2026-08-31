Si tienes un viaje en puerta y tu pasaporte mexicano está por vencer o ya caducó, tienes que renovarlo. Es un proceso sencillo y que te permite obtener tu documento el mismo día.

Hoy te decimos cuánto cuesta y qué requisitos debes presentar.

¿Qué necesitas para renovar tu pasaporte mexicano?

El primer paso en la renovación de este documento es agendar una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los siguientes canales:

Sitio de la SRE: con tu Llave Mx o correo electrónico, ingresa al portal para llenar los campos con tus datos y seleccionar fecha, hora y oficina.

WhatsApp: comunícate al chatbot de la SRE, al número 55 8932 4827, selecciona renovación y proporciona tus datos. Es muy fácil.

Por teléfono: llama al número 55 893 24827 para programar tu cita con asistencia.

Si es momento de renovar tu pasaporte mexicano, aquí te decimos cuál es el proceso. Foto: Magnific

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El siguiente paso es realizar el pago por la renovación a través de los bancos autorizados, a través de sus apps o en ventanilla. Para más detalles, consulta el sitio oficial de la SRE.

Y finalmente, el día de tu cita tienes que presentarte en la oficina seleccionada con los siguientes documentos:

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Pasaporte anterior (original)

Identificación oficial vigente (original)

Comprobante del pago de derechos

Comprobante de cita

Si la renovación del pasaporte mexicano es para menores de edad, además de los anteriores requisitos, tienen que presentar la identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, así como la autorización.

Y por si te lo preguntabas, la autorización puede otorgarse de manera presencial en la delegación y oficina.

Generalmente, la entrega de tu pasaporte se entrega el mismo día, en un lapso de unas 2 horas.

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Los menores de edad también tiene que presentar la identificación de quien ejerce su patria potestad. Foto: Magnific

¿Cuánto cuesta renovar un pasaporte mexicano?

El costo de la renovación del pasaporte mexicano depende de los años de vigencia, siendo las tarifas autorizadas por la SRE este 2026:

1 año: $920

3 años: $1795

6 años: $2440

10 años: $4280

Los solicitantes mayores de 60 años, personas con discapacidades y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá pueden acceder a un descuento del 50%.

¡Ya lo sabes! Revisa tu documento antes de hacer la maleta, quizá no sea la parte más emocionante pero sí una de las más necesarias.

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