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La renovación y expansión de Ecobici incluirá una medida para reforzar la seguridad de las bicicletas y dificultar su robo; las 15 mil unidades que integrarán el nuevo sistema contarán con tecnología de geolocalización satelital (GPS).
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que actualmente solo una de cada 10 bicicletas de Ecobici cuenta con un localizador, por lo que la nueva flota tendrá esta tecnología de manera generalizada, como parte del contrato para la renovación y expansión del sistema.
“Actualmente, solo una de cada 10 bicicletas cuenta con localizador satelital. Con el nuevo contrato, las 15 mil bicicletas tendrán esta tecnología”, explicó.
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En conferencia de prensa, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, indicó que “el 17% de las bicicletas están fuera de servicio en este momento. Robadas y siniestradas, son mil 668”.
Señaló que las nuevas unidades también incorporarán características técnicas y ergonómicas, entre ellas ruedas rodada 26, componentes de aluminio anodizado, radios de acero inoxidable, llantas resistentes y un manubrio deslizante.
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“Son las mejores que están en el mercado, a nivel internacional, y eso es lo que se está trayendo: lo mejor, para los habitantes de la Ciudad de México”, afirmó.
Además del GPS, el nuevo sistema contará con herramientas para analizar los recorridos de las bicicletas. De acuerdo con Héctor Ulises, se generarán mapas de calor que permitirán identificar las zonas con mayor intensidad de viajes.
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Con ello, la Semovi podrá determinar dónde existe mayor demanda y en qué zonas conviene incrementar la infraestructura o densificar la presencia de Ecobici.
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mahc/LL
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