El furor de la fiesta mundialista se extendió hasta el espacio, pues la NASA llevó un balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la Estación Espacial Internacional (EEI).

A través de redes sociales la agencia del gobierno de Estados Unidos compartió un video de cuatro astronautas jugando con el balón en el entorno de microgravedad —coloquialmente llamada "gravedad cero"— de la EEI, junto con la leyenda "Estamos trabajando para inspirar a la próxima generación mostrando cómo la exploración espacial inspira la innovación en la ciencia del deporte —y en la vida cotidiana".

Con esto, la NASA pretende divulgar cómo las investigaciones a bordo de la ISS propician avances significativos en ciencia, tecnología y salud humana, impulsando innovaciones que benefician a las personas en la Tierra en todos los aspectos, incluso en el terreno de juego del Mundial.

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The official FIFA World Cup ball went to space!



We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

NASA abre exposición en el FIFA Fan Festival de Houston

Como parte de los esfuerzos para acercar la ciencia y la ingeniería espacial a las y los aficionados del fútbol de todo el mundo, la NASA instaló una exposición en el FIFA Fan Fest de Houston, Texas, en la que los visitantes pueden "descubrir cómo la investigación a bordo de la Estación Espacial Internacional beneficia la vida en la Tierra y conocer de primera mano las misiones en órbita terrestre baja, la Luna y más allá a través del programa Artemis".

La exhibición abrió sus puertas al público el pasado 11 de junio, a la par de la inauguración de la Copa del Mundo, y estará disponible hasta el próximo 19 de julio, el último día del Mundial 2026.

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La ciencia detrás de la Copa del Mundo

La NASA explica cómo por más de 25 años los trabajos de investigación realizados en la EEI han ayudado a mejorar la comprensión de la aerodinámica y la física involucradas en el vuelo de un balón de fútbol.

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Trionda es el balón que se usará en el Mundial 2026. Foto: Especial

"Las investigaciones realizadas en el espacio han contribuido a mejorar la comprensión de cómo la masa interna, incluidos los sensores integrados, puede influir en la estabilidad y la rotación en condiciones de juego reales", afirma el comunicado del Centro Espacial Johnson.

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Este trabajo se basa en investigaciones anteriores sobre cómo se comportan los objetos que giran en condiciones de microgravedad e incluso detalla cómo la profundidad de las costuras y la textura de la superficie de un balón pueden influir al momento de un partido.

Como parte de este proyecto, la NASA y Adidas presentan la ciencia detrás de un balón de fútbol a través de una demostración llamada "STEMonstration", que compara cómo giran y se mueven balones de fútbol con diferentes equilibrios en condiciones de microgravedad.

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Con todo esto, la NASA pretende seguir demostrando que los descubrimientos realizados en y para el espacio no han dejado de beneficiar a la población en la Tierra y están presentes incluso entre los atletas y la afición del deporte más popular del mundo.

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