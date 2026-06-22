La tensión entre Adrián Marcelo y Gala Montes vuelve a encenderse en redes sociales tras una inesperada serie de declaraciones que ahora giran en torno a una posible reconciliación condicionada al desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Adrián Marcelo y Gala Montes. Foto: Redes Sociales

En medio del ambiente futbolero y la expectativa por el torneo, ambos protagonizaron una serie de declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes, reavivando el interés sobre el conflicto que mantienen desde hace años.

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La propuesta de Gala Montes: reconciliación si México gana el Mundial

Todo comenzó cuando la actriz compartió un video en el que lanzó un mensaje directo al conductor regiomontano. En la grabación planteó una condición poco habitual para dejar atrás las diferencias entre ambos: haría las paces con Marcelo si México gana el mundial.

Tras la difusión del clip - durante un evento- aficionados cuestionaron al regiomontano sobre la posibilidad de aceptar la propuesta, a lo que, fiel a su estilo, respondió lo siguiente:“Claro, claro [...] te amo, Gala, te amo”.

Sin embargo no todo quedó ahí, pues el conductor matizó su postura en un video publicado en su canal de YouTube, donde puso en duda la viabilidad del planteamiento de Montes, al considerar poco probable un título mundialista para México.

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En su análisis, propuso ajustar el “reto” a un objetivo más alcanzable para la Selección Mexicana, sugiriendo que llegar a los cuartos de final ya sería un logro significativo.

“Yo propongo que con que alcance los cuartos de final, que sería histórico para México… no que seamos mejores amigos, pero sí hacer un tratado de paz de libre comercio, porque tampoco es tan fácil recuperar la amistad, no es un botón que se prenda o se apague”, explicó.

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Asimismo, aclaró que, desde su perspectiva, la relación entre ambos no ha sido una amistad cercana, sino una serie de intercambios públicos que con el tiempo han sido interpretados como confrontaciones.

“Estoy en la mejor disposición, pero bajémosle a no campeón, que quede en cuartos de final México y hagamos algo: donemos a una asociación de beneficencia, nos ponemos de acuerdo para que hagamos la paz y también mandemos un mensaje de paz en una época donde hace tanta falta en este país”, expresó.

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