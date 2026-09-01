El celular se ha convertido en una herramienta que difícilmente dejamos de utilizar. Incluso cuando la batería está a punto de agotarse, basta con conectarlo al cargador para continuar navegando por redes sociales, contestar mensajes, ver videos o, incluso, jugar.

Pero seguramente alguna vez has escuchado que utilizar el teléfono mientras se carga puede ser peligroso. ¿Es realmente cierto o se trata de uno de esos mitos tecnológicos que se han repetido durante años?

La respuesta corta es: sí puedes utilizar el celular mientras está conectado, pero no todas las actividades son recomendables durante la carga. El principal factor que debes vigilar es la temperatura, en Tech Bit te contamos.

¿Es malo usar el celular mientras está cargando? Imagen: Unsplash

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¿Qué pasa cuando usas el celular mientras carga?

Cuando conectas el celular a la corriente, la batería recibe energía. Al mismo tiempo, si continúas utilizando el dispositivo, este consume parte de esa energía para mantener funcionando la pantalla, las aplicaciones, la conexión a internet y otros procesos.

Por eso, una de las primeras consecuencias es bastante sencilla: el celular puede tardar más en cargarse.

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Samsung explica que utilizar el equipo durante la carga puede aumentar el tiempo necesario para completar la batería. La diferencia es todavía más evidente cuando se realizan actividades que demandan muchos recursos, como jugar, reproducir videos o utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

El otro punto importante es el calor ya que al cargarlo, sobre todo si se utiliza la carga rápida, genera cierta temperatura en el equipo. Si además ejecutas una aplicación exigente, el teléfono puede calentarse todavía más. El calor excesivo y prolongado puede contribuir al desgaste de la batería.

Por otro lado, Samsung señala que cuando el dispositivo se calienta, puede reducir automáticamente la velocidad de carga o incluso interrumpirla temporalmente para protegerlo.

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¿Qué debes evitar mientras cargas el celular?

Más que preocuparte por utilizar el celular unos minutos mientras está conectado, hay otros hábitos que sí pueden representar un riesgo mayor.

1. No lo cargues sobre la cama o debajo de una almohada

El celular y el cargador necesitan ventilación. Colocarlos entre cobijas, almohadas, ropa o sobre superficies que retengan calor puede dificultar la disipación de temperatura.

Apple también recomienda mantener el iPhone, el adaptador y el cargador inalámbrico en un espacio bien ventilado durante la carga.

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2. Evita cables y cargadores dañados

Un cable deteriorado, un adaptador en mal estado o accesorios que no cumplen con los estándares de seguridad pueden incrementar los riesgos durante la carga.

Apple advierte que utilizar cables o cargadores dañados puede provocar descargas eléctricas, lesiones, incendios o daños al dispositivo.

¿Es malo usar el celular mientras está cargando? Imagen: Unsplash

3. No ignores el sobrecalentamiento

Que un teléfono se sienta ligeramente tibio durante la carga puede ser normal. Sin embargo, si comienza a sentirse excesivamente caliente, lo recomendable es desconectarlo y dejar que se enfríe.

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Samsung recomienda cerrar las aplicaciones, desconectar el cargador y esperar a que el equipo recupere una temperatura adecuada antes de continuar con la carga.

4. Ten cuidado con ambientes muy calientes

Cargar el celular dentro de un automóvil expuesto al sol o en un espacio con temperaturas elevadas puede provocar que la carga se ralentice o se detenga como medida de protección.

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