Cabo Cañaveral, Florida. Una sonda espacial de la NASA que orbita la Luna está proporcionando las vistas más nítidas hasta ahora del cráter que dejó el impacto de un cohete de SpaceX.

La agencia espacial difundió el martes fotos del antes y el después de la zona del impacto.

La etapa superior del cohete Falcon se estrelló contra la Luna a ocho mil 700 km/h el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año. Había lanzado en 2025 un par de módulos privados de alunizaje con experimentos e incluso un diminuto rover, como parte del plan de la NASA para comercializar la exploración lunar.

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A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros (60 pies) de ancho y menos de 3 metros (10 pies) de profundidad, indicaron científicos.

Se ven con claridad vetas oscuras y brillantes que salen desde el cráter como alas de mariposa. Las líneas más oscuras representan material excavado que estaba cerca de la superficie y que fue moldeado por viento solar, rayos cósmicos e impactos de micrometeoritos durante milenios. Los rayos más brillantes indican rocas y tierra recientes que fueron arrojadas desde más abajo.

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Fotos del cráter que dejó el cohete de Space X en la Luna. (18/08/26) Foto: NASA a través de AP

La nave fotografió el cráter una semana después de la colisión desde 96 kilómetros (60 millas) de altura, mientras avanzaba a 1.6 kilómetros (1 milla) por segundo. Los controladores de vuelo tuvieron que inclinar la nave para que sus cámaras apuntaran hacia la escena del impacto.

La sonda completa una órbita polar lunar cada dos horas, mientras la Luna rota debajo. Pasaron seis días antes de que la escena del choque quedara a la vista.

La nave Danuri de Corea del Sur fue la primera en llegar a la zona para transmitir fotos.

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Las imágenes capturaron varios ángulos que mostraron distintas características, como vetas más claras y más oscuras extendiéndose alrededor del cráter.

En un comunicado, la NASA explicó que las vetas oscuras "están formadas por polvo superficial y rocas alteradas durante mucho tiempo por el viento solar, los rayos cósmicos galácticos y los impactos de micrometeoritos", que fueron expulsados por la colisión desde unos 45 centímetros por debajo de la superficie.

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Las vetas más claras que bordean el borde del cráter eran material reciente excavado desde capas más profundas del subsuelo.

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