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El gigante espacial SpaceX retrocedía en la Bolsa de Nueva York al día siguiente de la publicación de sus primeros resultados trimestrales, ya que los gastos en inteligencia artificial reavivaron el escepticismo de los inversores.
En las primeras operaciones, hacia las 13H35 GMT (15H35 en París), el título de la empresa de Elon Musk caía un 12.23% hasta los 110.00 dólares, lo cual equivale a unos 200 mil millones de dólares de capitalización bursátil evaporados.
A pesar de la decepción de SpaceX, la Bolsa de Nueva York abrió al alza, aprovechando la caída de los precios del petróleo por la esperanza de un acuerdo en Medio Oriente y una temporada de resultados empresariales favorable.
En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0.33%, el índice Nasdaq ganaba un 0.43% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0.58%.
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mcc
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