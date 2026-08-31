Washington.— Las fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz el domingo, en su primera acción militar en un mes, rompiendo así una tregua en los combates durante una guerra intermitente que se ha prolongado por más de seis meses. En respuesta, Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Jordania.

Según Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, se observó a efectivos de la Guardia Revolucionaria preparándose para lanzar cohetes con minas marinas al estrecho. La semana pasada, el ejército estadounidense finalizó la remoción de minas marinas de las rutas marítimas internacionales del estrecho.

“Las fuerzas estadounidenses están vigilando de cerca la zona y permanecen preparadas para proteger el libre flujo del comercio a través de esta vía fluvial esencial”, dijo un funcionario estadounidense a CNN.

Lee también Islandia descarta reabrir las negociaciones con la UE; votantes defienden el control nacional de sus pesquerías

Medios de comunicación semioficiales en Irán informaron haber escuchado explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho. La Guardia Revolucionaria, en un comunicado difundido por la emisora ??estatal iraní, lamentó “el martirio y las heridas sufridas por varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

El ataque del domingo fue un “error fatal del régimen de Trump durante la guerra económica” y el enemigo pagará las consecuencias militares y económicas, declaró el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Mohebi, en un comunicado difundido por los medios iraníes.

[Publicidad]

Luego, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania con misiles balísticos y drones, en represalia por los bombardeos de Estados Unidos.

Lee también Disidencia de las FARC se atribuye secuestro de militar colombiano; EMC asegura que el rehén está vivo

Estos ataques apuntaron a instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como a aviones situados en dos bases en Jordania, precisaron los Guardianes en un comunicado citado por los medios estatales iraníes. Además advirtieron que “todo acto de hostilidad se enfrentará a represalias aún más contundentes”. El ejército jordano dijo haber interceptado ocho misiles.

[Publicidad]

El recurso estadounidense a las sanciones se produjo cuando la administración sopesa la disminución de sus reservas de municiones tras meses de guerra.

Mientras el conflicto se prolonga, el discurso del presidente Donald Trump sobre la necesidad de encontrar una solución rápida a la guerra también parece desvanecerse. La semana pasada, el mandatario de EU recalcó que no tiene prisa por llevar a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones.

Lee también "Será violencia financiera si tenemos que hacerlo"; EU planea sancionar otro banco por transacciones con Irán

[Publicidad]

Tras el colapso de las conversaciones para alcanzar la paz y tras expirar el alto el fuego y el plazo de 60 días para tratar de lograr una salida negociada al conflicto, Washington anunció un nuevo y severo paquete de sanciones contra Teherán.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha declarado que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo “ataques cinéticos” si fuera necesario.

El gobierno de Estados Unidos planea imponer sanciones a otro banco esta semana como parte de sus esfuerzos por frenar las transacciones de Irán, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, dijo Bessent en entrevista con AP. Agencias

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.