Toluca, Méx.— Hoy vence el plazo para que propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores realicen la renovación de láminas con reducciones de adeudos, de no hacerlo, a partir del 1 de septiembre no podrán verificar y quedarán expuestos a sanciones de tránsito.

En agosto, el secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, aseguró que no habría prórroga para los dueños de vehículos que realizaran el trámite, el cual, si lo hacen en tiempo, les trae incentivos fiscales.

Para los primeros días de dicho mes, las autoridades estimaban que faltan por gestionar el trámite 150 mil vehículos.

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Para los vehículos con placas de 2021 o posteriores se otorga una reducción de 100% de tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y años previos, al pagar las contribuciones de 2025 y 2026.

Las placas de 2020 o anteriores son acreedores a la reducción de 100% abarca 2023 y años previos, al cubrir lo correspondiente de 2024 a 2026.

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A personas físicas con placas de 2021 se les reducirá 100% el Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, si es que al 31 de diciembre de 2025 estaban al corriente en el pago de la tenencia y refrendo y de 50% si tienen adeudos.

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El costo de la renovación es de mil 161 pesos para automóviles particulares, 864 pesos para motocicletas y 2 mil 425 pesos para vehículos particulares de carga.

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Entre las consecuencias de no reemplacar están hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas por no portar placas vigentes, el retiro de las placas de circulación y la remisión del vehículo al depósito más cercano, no poder verificar y recibir una sanción consistente en 20 veces la UMA vigente.

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