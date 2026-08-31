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El punto de partida para comprar autos nuevos o seminuevos suele ser el presupuesto, por lo que comparar marcas, modelos, características y promociones es clave para encontrar una opción que se ajuste tanto a tus expectativas como a tus posibilidades económicas.
Con 100 años de experiencia en la industria automotriz, Grupo Andrade cuenta con una amplia oferta de autos y camionetas de 35 marcas, desde algunas de las preferidas por el público mexicano, como Ford y Nissan, hasta marcas que se han integrado recientemente al mercado, como BYD y Omoda.
Para conocer su oferta de vehículos puedes acudir a alguna de sus más de 60 agencias de autos, ubicadas en Ciudad de México, Estado de México y Cuernavaca, donde puedes recibir atención personalizada, realizar pruebas de manejo y conocer lanzamientos de nuevos modelos.
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Cotiza tu nuevo auto en una página con más de 500 opciones
La atención y el amplio catálogo de Grupo Andrade también están disponibles en digital. Desde su página puedes explorar más de 500 modelos nuevos y seminuevos de 35 marcas, comparar opciones y cotizar de manera sencilla, sin salir de casa.
Este proceso permite ahorrar tiempo durante la búsqueda y conocer distintas alternativas antes de tomar una decisión de compra.
Además de vehículos nuevos, Grupo Andrade compra y vende autos seminuevos, cuyo catálogo también puedes consultar desde su página de seminuevos.
La compra de un auto no termina cuando te entregan las llaves
Al comprar un auto, el modelo, el equipamiento y el precio son importantes, pero también lo es saber a quién le estás comprando. En ese sentido, la trayectoria de 100 años de Grupo Andrade representa uno de los respaldos que ofrece a sus clientes durante el proceso de compra.
La experiencia del grupo también le permite ofrecer distintas opciones de financiamiento y acompañamiento después de la compra a través de sus servicios de posventa.
Entre estos servicios se encuentran mantenimiento, reparaciones y refacciones. Además, Grupo Andrade cuenta con planes de garantía con diferentes coberturas, pensados para proteger el vehículo de la llave a las llantas.
Encuentra tu próximo auto
Si estás buscando autos nuevos o seminuevos, visita Automotriz Andrade para conocer su catálogo y cotizar el modelo que tienes en mente.
También puedes consultar promociones, lanzamientos y aperturas de nuevas agencias de autos a través de sus perfiles oficiales en Facebook, Instagram y LinkedIn, además de visitar cualquiera de sus más de 60 agencias.
Con una oferta de cientos de modelos y una trayectoria de 100 años, Grupo Andrade busca acompañar a sus clientes no solo en la elección de un auto, sino también en la relación que comienza después de la compra.
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