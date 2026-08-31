El punto de partida para comprar autos nuevos o seminuevos suele ser el presupuesto, por lo que comparar marcas, modelos, características y promociones es clave para encontrar una opción que se ajuste tanto a tus expectativas como a tus posibilidades económicas.

Con 100 años de experiencia en la industria automotriz, Grupo Andrade cuenta con una amplia oferta de autos y camionetas de 35 marcas, desde algunas de las preferidas por el público mexicano, como Ford y Nissan, hasta marcas que se han integrado recientemente al mercado, como BYD y Omoda.

Para conocer su oferta de vehículos puedes acudir a alguna de sus más de 60 agencias de autos, ubicadas en Ciudad de México, Estado de México y Cuernavaca, donde puedes recibir atención personalizada, realizar pruebas de manejo y conocer lanzamientos de nuevos modelos.

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Cotiza tu nuevo auto en una página con más de 500 opciones

La atención y el amplio catálogo de Grupo Andrade también están disponibles en digital. Desde su página puedes explorar más de 500 modelos nuevos y seminuevos de 35 marcas, comparar opciones y cotizar de manera sencilla, sin salir de casa.

Este proceso permite ahorrar tiempo durante la búsqueda y conocer distintas alternativas antes de tomar una decisión de compra.

Además de vehículos nuevos, Grupo Andrade compra y vende autos seminuevos, cuyo catálogo también puedes consultar desde su página de seminuevos.

Foto: Especial

La compra de un auto no termina cuando te entregan las llaves

Al comprar un auto, el modelo, el equipamiento y el precio son importantes, pero también lo es saber a quién le estás comprando. En ese sentido, la trayectoria de 100 años de Grupo Andrade representa uno de los respaldos que ofrece a sus clientes durante el proceso de compra.

La experiencia del grupo también le permite ofrecer distintas opciones de financiamiento y acompañamiento después de la compra a través de sus servicios de posventa.

Entre estos servicios se encuentran mantenimiento, reparaciones y refacciones. Además, Grupo Andrade cuenta con planes de garantía con diferentes coberturas, pensados para proteger el vehículo de la llave a las llantas.

Encuentra tu próximo auto

Si estás buscando autos nuevos o seminuevos, visita Automotriz Andrade para conocer su catálogo y cotizar el modelo que tienes en mente.

También puedes consultar promociones, lanzamientos y aperturas de nuevas agencias de autos a través de sus perfiles oficiales en Facebook, Instagram y LinkedIn, además de visitar cualquiera de sus más de 60 agencias.

Foto: Especial

Con una oferta de cientos de modelos y una trayectoria de 100 años, Grupo Andrade busca acompañar a sus clientes no solo en la elección de un auto, sino también en la relación que comienza después de la compra.