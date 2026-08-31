Atoyac.— No hay otro lugar que represente de manera más clara lo que fue la desaparición forzada en México, que la antigua sede del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Atoyac, Guerrero.

Son las 10 de la mañana, hijas, hijos, hermanas, hermanos de los desaparecidos por el Ejército en los años 60, 70 y 80 están en el auditorio del ayuntamiento de Atoyac. El lugar luce limpio, extremadamente iluminado, con piso de azulejo y el presídium de mármol. El auditorio es un salón de lo que fue el 27 Batallón de Infantería del Ejército.

Este batallón fue formado expresamente para combatir a la guerrilla que encabezó el profesor Lucio Cabañas Barrientos.

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Ahora, el antiguo cuartel está abierto al público, es ocupado por las oficinas del ayuntamiento, está la presidencia municipal, la sala de Cabildo, las dependencias. Los patios son ocupados por camiones recolectores de basura. En sus pasillos hay un Banco del Bienestar. Ahí mismo también están las comandancias de la policía ministerial, la estatal y la municipal.

Sin embargo, de lo que pasó en los años de la guerra sucia en ese cuartel poco se sabe, lo único que se conoce es que el Ejército lo convirtió en el principal centro de tortura y desaparición.

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Este domingo, las familias de los desaparecidos acudieron a atestiguar la puesta en marcha de la primera oficina municipal de atención a víctimas de desaparición en todo Guerrero.

En este lugar —según prometen las autoridades— los familiares recibirán apoyo sicológico, acompañamiento, y aseguran que organizarán búsquedas.

Se trata de la primera oficina en su tipo en todo Guerrero.

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Desaparecidos

En Atoyac, según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Ejército desapareció a más de 600 personas entre las décadas de los 60 y los 80. Muchos de esos desaparecidos fueron vistos por última vez con vida precisamente en el 27 Batallón Militar.

Uno de ellos fue Rosendo Radilla Pacheco, padre de Tita Radilla Martínez, quien es vicepresidenta de la Afadem.

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Era la mañana del 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco viajaba con su hijo menor Rosendo Radilla Martínez. En un tramo de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las comunidades de Alcholoa y Cacalutla, en Atoyac, en un retén militar ordenaron al chofer del autobús que se detuviera.

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Los militares bajaron a todos los hombres. Esculcaron las maletas y, tras la revisión, les impidieron subir a Rosendo y a su hijo.

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Este es parte del relato de Rosendo Radilla Martínez, testigo de la detención de su padre por parte de los militares.

—¿De qué se me acusa? —preguntó Rosendo Radilla al militar que le impidió subir nuevamente al autobús.

—De componer corridos —soltó sin más el soldado.

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—¿Y eso es un delito? —reviró Rosendo Radilla.

—No, pero mientras ya te chingaste —respondió el soldado.

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Desde entonces nadie sabe dónde está Rosendo Radilla Pacheco. Lo último que supieron de él es que fue trasladado al cuartel del 27 Batallón de Infantería.

Rosendo Radilla era campesino, ganadero, cafeticultor y fue secretario general del Comité Regional Campesino y alcalde de Atoyac. Fue compositor, escribió corridos, sobre todo, de los que hablan de los problemas sociales de su época. Le escribió corridos a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.

Entre los que estuvieron este domingo en el excuartel figura don Hilario Mesino Acosta, de 87 años.

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Don Hilario busca a su hermano Alberto, a quien se llevó el Ejército el 18 de julio de 1974 en la comunidad serrana de Agua fría. Tenía 19 años. Fue a esa comunidad a recibir un apoyo gubernamental.

Desde entonces no lo volvieron a ver. Lo último que supieron de Alberto fue hace un año, cuando se publicó una lista de 186 personas que pudieron haber sido víctimas de los vuelos de la muerte que implementó el Ejército en esos años.

Don Hilario sustituyó en la búsqueda de su hermano a su madre Juana Acosta Martínez: “Carlos Montemayor contó la lucha de mi madre en su libro [Guerra en el paraíso]”, dice con orgullo.

No es para menos, a doña Juana Acosta se le recuerda como una de las primeras madres que salió a buscar a los hijos desaparecidos en medio de la represión del Ejército. Dejó de ser partera y campesina para convertirse en una de las primeras buscadoras de este país.

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Tras la puesta en marcha de la nueva oficina, se presentó el libro Moviendo Montañas, que escribieron las hijas de los desaparecidos. En el presídium estuvo María Argüello.

“Lo último que supimos fue que a mi papá lo mataron aquí [en el cuartel] por cantar un corrido”, dijo.

Luego contó que el 29 de octubre de 1974 llegó a su casa, en Finca vieja, un helicóptero del Ejército. Aterrizó justo en su patio. De la aeronave se bajó un teniente de apellido Acevedo y otro de nombre Claudio, junto con otros militares. Preguntaron por su padre Francisco Argüello.

Eran como las 10 de la mañana cuando los militares preguntaron por su padre; él venía de trabajar junto con sus dos hermanos, iban a almorzar. Su mamá les acaba de servir la comida.

Dijeron que lo llamaba el general Acosta Chaparro, que lo llevarían a dar una declaración. Su familia nunca lo volvió a ver.

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