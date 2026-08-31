Estados | 31-08-26 | 02:44 |

Tuxtla Gutiérrez.— Los hermanos Ismael y César Ramírez León, de 24 y 27 años, respectivamente, y originarios de La Grandeza, en el municipio de Amatenango del Valle, viajaron el 24 de abril a San Caralampio Chavín a bordo de una motocicleta. Iban a vacunar al ganado que su familia tiene en esa zona.

Eran cerca de las 18:00 horas cuando regresaban a su casa, pero su rastro se perdió en el camino. Lo jóvenes son parte de los mil 531 desaparecidos que se cuentan en

Marcelina Ramírez, esposa de Ismael, cuenta que, a la fecha, no hay rastros de ellos ni de la motocicleta.

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“Ya hemos levantado la denuncia, y hasta el momento no nos han dado nada. No nos han dado ninguna información. Queremos saber por lo menos dónde están, que nos ayuden a ”, implora.

Ana Cristina López Ramírez, esposa de César, cuenta que personas de San Caralampio Chavín los vieron vacunando el ganado; dicen que cuando acabaron tomaron la moto rumbo a La Grandeza, un recorrido de unos 40 minutos, por un trecho de 21 kilómetros. “Ya no supimos nada de ellos”.

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Marcelina y Ana Cristina acudieron a la fiscalía del estado para denunciar la desaparición de sus esposos, pero ninguna autoridad les ha proporcionado información de su paradero.

“No se dedicaban a cosas malas; tenían un trabajo estable ahí nada más en el barrio”, dice Marcelina, quien pide a quien los tenga que los liberen.

“Pues, queremos que nos los devuelvan porque son ”, implora.

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