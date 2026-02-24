Grupo Andrade conmemora cien años de actividad empresarial en 2026. La organización gestiona más de 60 distribuidoras y representa a 35 marcas automotrices en el país. Su estructura actual ofrece soluciones de movilidad que abarcan desde la venta y renta diaria de unidades hasta el financiamiento y la logística de carga. Esta solidez técnica y operativa permite la generación de más de 6 mil empleos directos, consolidando a la firma como un actor relevante en la economía nacional a través de la reinversión constante de su capital.

¿Qué recuerdos conserva de su formación inicial dentro de las agencias y cómo influye esa etapa en su visión actual?

Mieres: Mi vida gira alrededor de los coches desde que tengo memoria. De niño iba a la oficina de mi papá los sábados y observaba la operación diaria. Aproveché cada fin de semana y cada verano para vender coches en las agencias; así conocí el negocio desde pequeño. Estas jornadas me otorgan un aprendizaje real sobre las necesidades del cliente.

Tradicionalmente, resulta complicado para una empresa familiar convertirse en un conglomerado ¿Cuál es el proceso que transforma a Grupo Andrade de un negocio local a un consorcio diversificado?

Mieres: Mi primer empleo formal fue en una casa de bolsa, pues el sector financiero me interesa mucho. Sin embargo, ante la crisis de 1994, tomé la decisión de incorporarme al grupo en una agencia de camiones. En ese periodo, la organización constaba solamente de dos agencias y una arrendadora pequeña. Junto a un equipo de colaboradores jóvenes, detonó la segunda etapa de crecimiento. Hoy, la firma ofrece soluciones integrales de movilidad que incluyen financiamiento, arrendamiento, mantenimiento y logística a gran escala.

Foto: Especial

Actualmente Grupo Andrade es un conglomerado de más de 50 empresas entre las que figura El Heraldo de México ¿Por qué nace su interés en los medios de comunicación y qué papel desempeña el legado de su familia materna?

Mieres: La vocación automotriz proviene del lado de mi padre, pero mi familia materna tiene una historia ligada a la radio. Mi abuela materna tenía una estación que más tarde vendió a Radio Centro; yo crecí con las historias de mi mamá sobre sus visitas a las cabinas y busqué revivir ese legado. Hace nueve años surgió la oportunidad de adquirir el nombre de El Heraldo de México, por lo que decidí entonces recuperar una marca con gran anhelo para consolidar un grupo mediático líder en plataformas digitales, radio y televisión.

La competencia con firmas transnacionales eleva los estándares de cumplimiento internos y la competitividad ¿Cómo logran tener tanto éxito y seguir en el negocio durante 100 años en un mercado tan competitivo?

Mieres: Se debe en 90% a la preferencia de los empresarios y consumidores privados. Trabajamos con transnacionales como GM, Ford, Nissan o Stellantis, empresas que exigen procesos de cumplimiento muy robustos lo cual nos hace muy competitivos ya que 100 años de respaldo no se pueden comprar, solo trabajar y demostrar con valores e integridad. Desde hace ya muchísimos sexenios, los gobiernos han visto en nosotros también una decisión segura con flotillas permanentes y atención postventa muy ágil. Espero seguir demostrando esto al público general, nuestros clientes de la iniciativa privada y a nuestros gobernantes.

Foto: Especial

La generación de empleo formal constituye el pilar de la responsabilidad corporativa en el entorno actual ¿Cuál es la responsabilidad social que implica gestionar una fuerza laboral de más de 6 mil colaboradores?

Mieres: La responsabilidad es enorme, pues cada decisión afecta de forma directa a 6 mil familias mexicanas. El orgullo de la empresa reside en la lealtad de colaboradores que suman tres décadas con nosotros. Esta estabilidad permite que clientes de flotillas permanezcan en nuestra cartera por 40 años. La confianza del público se gana con hechos y con una presencia física que respalda cada contrato. La reinversión del capital garantiza que el beneficio del negocio permanezca y se multiplique dentro de nuestras fronteras.

Los indicadores del sector automotriz reflejan el dinamismo y la confianza de la economía nacional posterior a la pandemia. Ante este centenario, ¿qué perspectiva mantiene sobre el futuro económico del sector automotriz nacional?

Mieres: Mantengo un optimismo basado en datos reales de mercado. El año pasado la industria registra ventas récord por encima del millón 600 mil unidades, lo cual demuestra la confianza patrimonial de la gente. El automóvil representa la segunda compra más importante para una familia y el público continúa su apuesta por este activo. Seguiremos con el descubrimiento de nuevas necesidades para innovar en servicios. El grupo llega a su primer siglo con gratitud hacia el país y con la preparación técnica para liderar el cambio tecnológico global.

Foto: Especial

La transición hacia la quinta generación familiar asegura la continuidad del capital y la filosofía de la organización. ¿Qué significado personal tiene para usted encabezar la empresa en este aniversario tras cuatro generaciones de esfuerzo?

Mieres: Este aniversario simboliza la suma de esfuerzos y la visión de mi familia en el negocio. Ahora, yo busco preservar los valores de integridad y servicio que definen a esta organización. A mí me toca celebrar 100 años de la empresa pero fueron 4 generaciones atrás que trabajaron por este centenario y honrar su trabajo es mi mayor honor. Esta herencia dicta el compromiso de permanencia y crecimiento constante que Grupo Andrade mantiene con México.