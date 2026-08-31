Durante un anuncio de inversiones en Hidalgo, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, Víctor Velázquez Rangel, informó que los proyectos de inversión de la Cooperativa Cruz Azul permitirán la creación de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales.

En compañía del gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar, Velázquez Rangel explicó que la generación de estos empleos será posible gracias a la inversión de 6 mil 500 millones de pesos que impulsarán las operaciones de la empresa en el estado.

Detalló que, de este monto global, mil 800 millones de pesos serán destinados a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula, lo que ayudará a crear mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos.

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Precisó que 3 mil 700 millones serán invertidos en una nueva línea de producción de cemento, cuya construcción registra un avance de 85%, y más de mil millones de pesos estarán destinados al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, con lo que, afirmó, se generarán 200 empleos directos y 3 mil empleos indirectos.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, dijo.

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Por ello, agradeció a las autoridades estatales por el respaldo para concretar estas inversiones, que, sostuvo, representan una apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de Hidalgo.

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Además, refrendó el vínculo de la organización con Hidalgo, donde los orígenes de la institución se remontan a 1881, en Tula de Allende, y que desde entonces se ha consolidado como una organización orgullosamente hidalguense y 100% mexicana.

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