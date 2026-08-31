Nación | 31-08-26 | 02:10 |

Durante un anuncio de inversiones en , el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul y del Club de Futbol Cruz Azul, , informó que los proyectos de inversión de la Cooperativa Cruz Azul permitirán la creación de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y alcanzar una producción de hasta 3 millones de toneladas de cemento anuales.

En compañía del gobernador de la entidad, , Velázquez Rangel explicó que la generación de estos empleos será posible gracias a la de 6 mil 500 millones de pesos que impulsarán las operaciones de la empresa en el estado.

Detalló que, de este monto global, mil 800 millones de pesos serán destinados a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementera de Tula, lo que ayudará a crear mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos.

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Precisó que 3 mil 700 millones serán invertidos en una nueva línea de producción de cemento, cuya construcción registra un avance de 85%, y más de mil millones de pesos estarán destinados al reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, con lo que, afirmó, se generarán 200 empleos directos y 3 mil empleos indirectos.

“Invertir representa apostar por el futuro de las comunidades, la generación de empleos y el bienestar de las familias hidalguenses”, dijo.

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Por ello, agradeció a las autoridades estatales por el respaldo para concretar estas inversiones, que, sostuvo, representan una apuesta por el crecimiento económico y el bienestar de Hidalgo.

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Además, refrendó el vínculo de la organización con Hidalgo, donde los orígenes de la institución se remontan a 1881, en Tula de Allende, y que desde entonces se ha consolidado como una organización orgullosamente hidalguense y 100% mexicana.

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