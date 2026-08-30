Los votantes islandeses rechazaron reanudar las negociaciones para unirse a la Unión Europea en un referéndum que enfrentó las preocupaciones sobre la estabilidad geopolítica con mantener el control nacional de las valiosas pesquerías de Islandia, señalaron autoridades el domingo.

Los opositores derrotaron la medida por un margen de 52.8% frente a 47.2%, anunció la Comisión Nacional Electoral. El resultado deja zanjado por ahora el tema divisivo, más de una década después que un gobierno euroescéptico puso fin a las conversaciones con la Unión Europea que habían comenzado tras la crisis financiera de 2008.

La votación del sábado se celebró bajo la sombra de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de controlar la cercana Groenlandia. Aunque Islandia es miembro de la OTAN, los partidarios del referéndum afirmaron que la solidaridad europea brindaría mayor protección si Trump alguna vez lanzara amenazas similares contra la isla volcánica.

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El gobierno de coalición de izquierda de Islandia, elegido en 2024, adelantó el referéndum sobre la Unión Europea que había previsto para el próximo año luego que Trump mencionara por error al país en cuatro ocasiones cuando hablaba de sus planes sobre Groenlandia.

Donald Trump posteó una foto, generada con IA, donde aparece con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, sobre territorio de Groenlandia. FOTO: @realDonaldTrump

"¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?"

La primera ministra Kristrún Frostadóttir dijo que no veía la derrota como un revés para su gobierno de coalición, sino como una victoria para la democracia, ya que más del 82% de los 270 mil votantes habilitados emitieron su voto. Sostuvo que respetará el resultado, pero no descartó un futuro intento de reabrir el tema.

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“Han ocurrido cosas en los últimos dos años que no podría haber previsto”, dijo. “Pero este gobierno no seguirá adelante con ello. Y algo grande tiene que cambiar en los próximos 24 meses para que esto esté en la parte superior de la agenda”.

Guðrún Hafsteinsdóttir, líder del opositor Partido de la Independencia, que rechazaba la medida, dijo que el resultado representa un golpe para el gobierno, pero no para las relaciones europeas.

“La mejor manera de sanar las heridas es que el gobierno escuche la conclusión y deje este camino de lado”, dijo a RÚV, la emisora nacional. “Porque queremos permanecer en estrecho contacto con la Unión Europea, Europa y con tantos otros países como sea posible, la nación está enviando un mensaje claro de que pretendemos dirigir ese rumbo nosotros mismos”.

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La pregunta era simple, de sí o no: ¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

Urnas de votación. Foto: Pixabay

La capital, Reikiavik, fue la única zona en la nación insular de 400 mil habitantes donde una mayoría respaldó el referéndum.

La influyente industria pesquera encabezó la oposición al referéndum por temor a que la política pesquera común del bloque permitiera la entrada de arrastreros españoles, holandeses y de otros países en sus valiosas aguas.

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Islandia: en el mercado único de la UE

Los descendientes de los vikingos que se asentaron en Islandia han vivido del mar durante siglos y la pesca es central para su identidad nacional. Obtuvo su independencia de Dinamarca en 1944 y tiene una orgullosa historia de negarse a ser intimidada por naciones europeas más grandes y ricas, ganando las llamadas Guerras del Bacalao con el Reino Unido en la década de 1970 por el derecho a controlar sus aguas.

Los opositores también se movilizaron en torno al hecho de que Islandia ya obtiene beneficios por estar en el mercado único sin fricciones de la Unión Europea y en el espacio Schengen de libre circulación sin las concesiones de soberanía que inevitablemente conlleva la membresía plena. Argumentaron que la voz de Islandia quedaría diluida en el gran Parlamento Europeo y que le iría mejor cerrando sus propios acuerdos comerciales, como uno con China.

Los partidarios sostuvieron que la membresía en la Unión Europea reduciría la inflación y las tasas de interés, y que el euro aportaría más estabilidad que la volátil corona islandesa. Añadieron que también conviene al interés nacional acercarse a sus vecinos europeos para abordar asuntos que no respetan fronteras, como el cambio climático.

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¿Qué países quieren unirse a la Unión Europea?

Si la propuesta hubiera sido aprobada, habría sido un paso preliminar para reactivar el largo proceso de negociación con el brazo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, para discutir áreas que van desde la economía hasta los derechos humanos. Los votantes habrían tenido que aprobar cualquier acuerdo negociado.

El resultado seguramente decepcionará a muchos en la Unión Europea. Como país rico, estable y democrático con vastos caladeros, Islandia podría haberse unido al bloque relativamente rápido. Croacia fue el último país en unirse, en 2013.

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La mayoría de los otros candidatos en espera, incluidos varios países de los Balcanes, además de Moldavia y la Ucrania devastada por el conflicto, aún deben emprender reformas que consumen tiempo para alinear sus leyes y estándares con los de la UE.

Incorporar a Islandia al club rico de Europa, quizá junto con Montenegro y posiblemente Moldavia, durante los próximos dos años podría haber ayudado a dar por zanjado el daño a la UE causado por la salida del Reino Unido en 2020, aunque Londres ahora parece dispuesto a recomponer lazos.

Daniel Bjarkason, quien votó en contra de la medida, dijo que Islandia debería esperar una década o dos antes de intentar de nuevo unirse a la UE.

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“Por ahora estamos demasiado divididos y eso no se ve bien”, dijo. “Debería ser 70-30 por el Sí si vamos a hacerlo”.

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