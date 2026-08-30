[Publicidad]
El gobierno de Estados Unidos planea imponer sanciones a otro banco esta semana como parte de sus esfuerzos por frenar las transacciones de Irán, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el domingo.
Bessent habló con The Associated Press de cara a los encuentros del G20 en Asheville, Carolina del Norte, donde se reunirá por separado con homólogos de algunas las principales economías del mundo y de países en vías de desarrollo para alentar la participación en el aislamiento económico de Irán.
“Será violencia financiera si tenemos que hacerlo", dijo Bessent en la entrevista. "Estamos demostrándole a la gente que sabemos quiénes son, ustedes saben quiénes son, y esto tiene que parar”.
Lee también Estados Unidos ataca lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz; es la primera acción militar en semanas
Bessent había anunciado recientemente una nueva campaña para presionar a los países siguen haciendo negocios con Irán a que pongan fin a sus vínculos financieros con la República Islámica o enfrenten represalias de Estados Unidos.
desa
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Dani Alves tendrá que pagarle más de 2 millones de dólares a Pumas tras perder su apelación
Metrópoli
Más de 53 mil cámaras vigilarán el regreso a clases en CDMX; C5 reforzará monitoreo en escuelas públicas y privadas
Metrópoli
Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda
Estados
Graciela Domínguez reconoce violencia en Sinaloa; reforzará seguridad tras asesinato de subdirector y atentado a buscadora
Noticias
Riada en Nepal y Tíbet suma más de 800 muertos y 3 mil desaparecidos: así continúa el rescate
Noticias
¿Adiós a los aranceles? México prevé nueva disputa comercial mundial por las reglas de origen en 2027
Deportes
“Debe irse”: Expresidente de la UEFA lanza dura acusación contra Gianni Infantino y la FIFA
Destinos
¿Se acerca un gran terremoto? Científicos descubren una posible conexión entre la falla de San Andrés y Cascadia