El Cairo.- Egipto, aliado de Estados Unidos y clave mediador en los conflictos de Medio Oriente, anunció que mantiene contactos con las autoridades estadounidenses después de que el Departamento de Tesoro sancionara a un banco estatal egipcio en el marco de la operación "Paria Económico" contra Irán.

El Banque Misr (Banco de Egipto, en árabe), el segundo más importantes del país norteafricano, afirmó este sábado en un comunicado que "está estudiando las medidas regulatorias" anunciadas por EU contra sus sucursales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) "antes de tomar una decisión final".

"El banco (Misr) aborda estas medidas, así como los datos y estimaciones que contienen, con la máxima seriedad y atención, y las está estudiando detenidamente", dijo la instituciones financiera, según la nota.

Lee también EU impone restricciones a un banco de Egipto; lo acusa de mantener intercambios financieros con Irán

"Se comunicará con el Departamento del Tesoro de EU para obtener más información y continuar la cooperación en la preparación para la adopción de las medidas legales y regulatorias necesarias y la presentación de su respuesta a las autoridades competentes", añadió.

El Departamento de Tesoro de EU dijo el viernes en un comunicado que considera que Banque Misr en EAU es un "nodo crucial para el acceso del régimen iraní a dólares estadounidenses".

[Publicidad]

Indicó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de Tesoro propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr en el país del golfo Pérsico a las instituciones financieras estadounidenses como banco corresponsal, tras subrayar que "la medida intensifica nuestra campaña de presión contra Irán".

El Departamento de Tesoro de EU considera que Banque Misr en EAU es un "nodo crucial para el acceso del régimen iraní a dólares estadounidenses". Foto: EFE

En su comunicado, Banque Misr aclaró que las sanciones estadounidense se limitan a sus sucursales en EAU "y no se extienden a las operaciones en Egipto ni en ningún otro país donde tenga presencia".

También destacó que sus sucursales en el país del Golfo "continúan prestando servicios bancarios a sus clientes de conformidad con las normas y procedimientos aplicables".

[Publicidad]

Lee también Guerra en Irán cumple medio año; Trump decía que acabaría rápido y 6 meses después afirma que "no hay prisa"

Reafirmó, asimismo, "la solidez de la posición financiera de Banque Misr" y su "pleno compromiso con el cumplimiento de todos los derechos de sus clientes y demás partes interesadas" en EAU.

Por su parte, el Banco Central de Egipto confirmó en otro comunicado que sus autoridades, así como las del Ministerio de Exteriores del país norteafricano "están en contacto con la parte estadounidense en relación con estas medidas".

[Publicidad]

EU impuso la operación "Paria Económico" para aumentar la presión sobre Irán con el fin de intentar romper con el actual punto muerto tras seis meses de guerra entre Washington y Teherán.

Egipto, que atraviesa una aguda crisis económica y de divisa extranjera, figura entre los países más afectados económicamente por la situación geopolítica en Oriente Medio, en especial la guerra de Irán y EE.UU, por su impacto directo en las principales fuentes de ingreso del país en divisa; El canal de Suez, el turismo y las remesas de los expatriados en el golfo Pérsico.

Lee también Trump niega negociaciones con Irán; destaca la presión económica

[Publicidad]

Banco central de EAU anuncia inspección de sedes emiratíes de banco egipcio

A su vez, el Banco central de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció una inspección de sucursales emiratíes del banco público egipcio tras las sanciones estadounidenses, por su presunta participación en transacciones financieras con Irán.

"El banco central ha decidido proceder con un examen especial y urgente, que incluirá una exhaustiva evaluación relativa al periodo mencionado en el comunicado" del Departamento del Tesoro estadounidense, dijo.

Con la medida anunciada el viernes, Washington busca reforzar el aislamiento económico de Irán. *Con información de AFP

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc