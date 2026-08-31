A un día de que llegue el plazo que fijó el Gobierno de la Ciudad de México para empezar a aplicar las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito al primer paquete de Vehículos Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe), que son los que deben estar emplacados desde su venta en tiendas a partir del 1 de julio, los establecimientos siguen ofertándolos sin placas.

En tanto, la Secretaría de Movilidad capitalina confirmó que, hasta el día de ayer, no se habían otorgado placas vehiculares y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondió que no tenía previsto operativos al respecto.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL por al menos 10 tiendas de Vemepe ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se constató que en ninguno de los establecimientos visitados se venden actualmente scooters o bicicletas eléctricas que superan los 25 kilómetros por hora con placas, pese a que desde el 1 de julio pasado tendrían que ser entregados así.

Lee también CDMX despliega 15 mil policías para este regreso a clases 2026; vigilarán escuelas y rutas de transporte

En los establecimientos ubicados sobre José María Izazaga y Eje Central Lázaro Cárdenas trabajadores explicaron a los clientes que, por ahora, son los propios compradores quienes deben realizar el proceso de registro y emplacamiento ante la Semovi.

Un vendedor de Honey Whale explicó que los establecimientos proporcionan la documentación y orientación necesaria para que el comprador pueda iniciar el trámite con la factura del vehículo en la Semovi.

[Publicidad]

“Como tal, ahorita cualquiera [Vemepe] se puede usar en ciclovías hasta el 20 de noviembre, tenemos que ver un poquito cómo va a proceder el gobierno. Las empresas eléctricas están en pláticas con el gobierno para llegar a un acuerdo que beneficie los dos lados.

“Para las placas, nosotros te proporcionamos lo que es tu constancia, que es para saber la categoría de tu vehículo, te explicamos el paso a paso de cómo se va a hacer el emplacado de tu vehículo, todo es en línea y ya nada más te dan la cita para recoger las placas, pero nosotros no las vendemos”, indicó.

ABC de movilidad individual

Lee también Más de 53 mil cámaras vigilarán el regreso a clases en CDMX; C5 reforzará monitoreo en escuelas públicas y privadas

[Publicidad]

Incertidumbre

El 5 de mayo, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, explicó que, a partir del 1 de julio los Vemepe tendrían que salir emplacados desde las tiendas, y que, iniciando septiembre, la SSC aplicaría las nuevas reglas y sanciones contra dichos vehículos que ya tendrían placa.

Mientras, los usuarios que ya habían adquirido un Vemepe antes del 1 de julio tendrán hasta el 20 de noviembre para registrarse en la plataforma de la página de la Semovi y realizar el respectivo emplacamiento.

“Para que quede claro, a partir del 1 de julio, todos los vehículos nuevos tendrán que salir casi emplacados. A partir del 1 de septiembre, todos aquellos vehículos que no se emplaquen podrán ser sancionados. Y todas las empresas que vendan vehículo, tendrán placa al ser vendidos, como obligatoriedad”, detalló en esa conferencia de prensa.

[Publicidad]

Lee también Comerciantes mazahuas bloquean avenida Juárez; protestan contra reordenamiento de la Alameda

Ese día, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, señaló que “a partir del 1 de septiembre, habrá [sanciones] para vehículos nuevos que ya salgan o sean adquiridos con placa, por la entrada en vigor del reglamento y a partir de noviembre ya se podrá sancionar de manera generalizada”.

EL UNIVERSAL consultó a la SSC sobre operativos para sancionar a quienes no cumplan las nuevas disposiciones para Vemepe, a lo que respondió que se tienen contemplados hasta noviembre; la Semovi subrayó que aún “no se aplicarán sanciones” a los usuarios de vehículos eléctricos, y que no tienen fecha para la entrega de placas, pues “se sigue con el registro de documentos en la plataforma”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.