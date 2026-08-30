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El huracán Karina se ha convertido rápidamente en un huracán categoría 3 en el Pacífico, pero no representa una amenaza inmediata para tierra, informaron meteorólogos.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que Karina alcanzó el estatus de huracán el domingo, y en cuestión de horas se fortaleció para convertirse en un peligroso huracán categoría 3. Actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora (125 millas por hora).
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El huracán se encuentra a unos mil 545 kilómetros (960 millas) al oeste-suroeste de la península mexicana de Baja California. Aunque se prevé que se mantenga muy lejos de tierra, podría provocar condiciones peligrosas de fuerte oleaje a lo largo de la costa suroccidental de México y la de Baja California.
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