La élite del tiro con arco mundial volverá a tener una cita en territorio tricolor. Después del éxito registrado en Puebla durante esta temporada, México se prepara para recibir nuevamente a las principales figuras de la disciplina, con la Final de la Copa del Mundo de World Archery, una competencia que reunirá —en Saltillo, Coahuila— a los 32 mejores exponentes del planeta.

Entre las grandes protagonistas estará Andrea Becerra, actual referencia del arco compuesto y una de las cartas más fuertes en la delegación nacional.

La tapatía llegará a la definición de la temporada con la motivación de competir ante su gente y la firme intención de convertir la localía en un impulso para alcanzar lo más alto del podio.

Compartiendo escenario —en la Plaza de Armas— con figuras de la talla de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Dafne Quintero, aseguró que afrontará el reto con la ambición de cerrar un sobresaliente 2026 de la mejor manera. La número uno del mundo no ocultó su deseo de regalarle una alegría a la afición mexicana y levantar la medalla de oro.

“Voy a buscar el bicampeonato. Sé que pueden pasar muchas cosas, pero tengo claro que el público mexicano nos apoyará mucho y la posibilidad de compartir este evento con ellos me emociona muchísimo. Me alegra que cada vez más personas puedan asistir a eventos como este. Ahora le toca a Saltillo, y daré todo para tener el mejor cierre posible”, dijo.

Becerra, quien contará con el apoyo de su familia desde las gradas, invitó a los aficionados a darse un tiempo el 12 y 13 de septiembre, para acompañar a la delegación mexicana en su búsqueda de las preseas.

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“Para nosotros, es muy importante que la gente se acerque a nuestro deporte. Veo cómo se emocionan y salen felices de las gradas. Somos una disciplina que gana medallas y que constantemente pelea por los primeros lugares; eso nos inspira a seguir trabajando. Ojalá nos puedan acompañar, el apoyo es muy importante”, sentenció.

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