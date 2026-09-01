Más allá de los récords, las medallas y el lugar que ocupa entre las mejores arqueras del mundo, Andrea Becerra ha asumido un papel igual de importante dentro de la Selección Mexicana: Guía y compañera para las nuevas generaciones. La experimentada atleta entiende que el éxito individual también implica compartir experiencias, escuchar inquietudes y brindar apoyo.

Consolidada como una de las referentes en el equipo nacional, ha encontrado una satisfacción especial en acompañar el crecimiento de otras atletas. Ya sea con un consejo, una conversación o simplemente prestando atención a quienes buscan orientación, Becerra procura aportar su experiencia para ayudar a que más arqueras alcancen su mejor versión.

“Me encanta escuchar a los demás. Creo que en otra vida fui psicóloga, porque muchas chicas se acercan a mí para platicar. Hace poco, tuve la oportunidad de acompañar a Adriana Castillo en su primera final del Campeonato Panamericano y, justamente, una noche antes conversamos. Pude compartir con ella parte de la experiencia que he adquirido a lo largo de los años”, reveló.

Fiel a la idea de que el talento mexicano no tiene límites, la campeona nacional aseguró que una de sus mayores motivaciones es ver a sus compañeras cumplir sus sueños y mantenerse en la élite del tiro.

“Como mujeres, siempre queremos impulsar a las demás. Es un sueño ser la primera, pero no la última. El tiro con arco es especial”, afirmó.

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