Toluca está muy cerca de cerrar una de las ventas más importantes del mercado mexicano. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, los Diablos Rojos tienen negociaciones muy avanzadas con el CSKA de Moscú para el traspaso del extremo brasileño Helinho.

La operación se haría en 10 millones de dólares fijos más 2 millones en bonos por objetivos, para un total de 12 MDD. Ya existe un principio de acuerdo entre ambas instituciones y solo se discute la forma de pago para hacer oficial el movimiento.

El posible adiós llega justo después de haber sido figura. Este domingo, en la Jornada 6 del Apertura 2026, Helinho marcó el primer gol del triunfo de Toluca sobre FC Juárez, que pudo haber sido su último partido en el Nemesio Diez.

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Hélio Júnior Nunes de Castro, de 26 años, llegó para el Apertura 2024 y, tras un primer año irregular por lesiones, se convirtió en pieza clave del bicampeonato escarlata. Con la camiseta de Toluca ya suma dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y la Concacaf Champions Cup,

De concretarse, Helinho daría el salto al futbol europeo con uno de los clubes más grandes de Rusia, mientras que Toluca recibiría una gran cantidad de dinero y liberaría una plaza de extranjero en plena lucha por el liderato del Apertura 2026.