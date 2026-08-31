Hace casi 60 años, la ciudad de Birmingham vio nacer a una banda que cambiaría la industria musical. Ahí, Ozzy Osbourne, Bill Ward, Geezer Butler y Tony Iommi formaron Black Sabbath, la banda pionera del heavy metal.

Hace más de un año celebraron su último recital juntos. Ozzy falleció un poco después, aunque sus características letras siniestras y sonidos lúgubres se mantienen vivos como su legado, y sonarán en CDMX con un concierto sinfónico.

¿Dónde será el concierto sinfónico de Ozzy Osbourne y Black Sabbath?

El concierto sinfónico de Ozzy Osbourne y Black Sabbath será en el Centro Cultural Carranza, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Foto: Facebook ‘Symphonic Experience Concerts’

Está a un costado del edificio de la alcaldía, muy cerca del Parque de los Periodistas Ilustres y a unas calles de la estación Fray Servando, de la línea 4 del Metro.

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Así será el concierto sinfónico de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

Organizado por Symphonic Experience Concerts —productora de eventos sinfónicos—, el concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath combinará la ‘potencia’ de una banda de metal y la majestuosidad de una orquesta sinfónica (ambos con miembros de la Mex Pops Orquesta).

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Más allá del sonido revolucionario de la banda, ahora habrá oportunidad de escuchar sus canciones clásicas con arreglos poco comunes en el género.

Foto: Facebook ‘Symphonic Experience Concerts’

Será una noche donde se interpreten éxitos grupales como War Pigs, Paranoid, Iron Man o Children of the Grave, así como los ‘himnos’ más emblemáticos en la carrera como solista de Ozzy: Mr. Crowley, Crazy Train, Mama, I'm Coming Home, No More Tears y varios más.

¿Cuándo será el concierto sinfónico de Ozzy Osbourne y Black Sabbath?

El concierto sinfónico homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath será el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 7:00 p.m.

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¿Cuánto cuesta la entrada al concierto sinfónico de Ozzy Osbourne y Black Sabbath?

El costo de entrada depende de la sección que elijas.

Foto: Facebook ‘Symphonic Experience Concerts’

El teatro se divide en 6 zonas, con boletos desde los $690 hasta los $750 pesos (más cargos por servicio en ambos casos) por persona.

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Entradas disponibles en la página de Boletia.

Sitio web: symphonicx.com

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