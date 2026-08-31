El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, autoridades federales detuvieron a tres personas que transportaban desde Texas, Estados Unidos, un arsenal de alto poder destinado a grupos criminales en México.

En redes sociales, el funcionario señaló que durante el operativo, realizado sobre la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, fueron aseguradas 210 armas de fuego, de estas 195 largas y 15 cortas, además de cargadores.

Destacó que esta acción fue resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas al país.

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En este operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

García Harfuch resaltó que con este aseguramiento suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”.

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La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, subrayó el funcionario.

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