Durante los meses de lluvia, los bosques mexicanos se transforman en el hogar de una enorme variedad de hongos silvestres. Entre la hojarasca destaca uno por su tono impactante: el hongo azul (Lactarius indigo).

Debido a su color poco común en la naturaleza, la primera duda que surge entre los recolectores y cocineros aficionados es si se trata de un ejemplar venenoso o alucinógeno.

La respuesta es categórica: es un hongo 100% comestible, completamente seguro y altamente valorado en la cocina tradicional.

¿Es venenoso o alucinógeno?

A diferencia de otras especies del reino Fungi, el hongo azul no contiene toxinas peligrosas ni sustancias psicodélicas. Su tono azul eléctrico se debe a un pigmento natural derivado del azuleno.

Una de sus características más sorprendentes es que, al cortarlo o trocearlo, emite un líquido lechoso de tono azul intenso que, al contacto con el aire, cambia gradualmente a un matiz verdoso.

Este fenómeno es completamente natural y no altera su seguridad ni su sabor.

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El hongo azul (Lactarius indigo) es una joya gastronómica que nace en los bosques de pino y encino durante la temporada de lluvias. Foto: Unsplash.

¿A qué sabe el hongo azul y cuál es su textura?

En términos organolépticos, el hongo azul posee un perfil delicado y apetitoso:

Sabor : presenta notas terrosas, ligeramente dulces y con un sutil recuerdo a frutos secos o leche dulce, debido a la naturaleza de su “látex” o líquido lechoso.

: presenta notas terrosas, ligeramente dulces y con un sutil recuerdo a frutos secos o leche dulce, debido a la naturaleza de su “látex” o líquido lechoso. Textura: su carne es firme, carnosa y crujiente, similar a la del champiñón portobello o el hongo pambazo (Boletus edulis). Mantiene muy bien su consistencia al someterse al calor, lo que lo hace ideal para guisados.

¿Dónde crece y dónde conseguirlo en México?

Este hongo establece una relación con las raíces de árboles de pino y encino. En México, su recolección silvestre se realiza de julio a octubre en regiones montañosas y bosques de:

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Tlaxcala.

Estado de México y Puebla.

Michoacán, Hidalgo y Oaxaca.

En la Ciudad de México es posible adquirirlo durante la temporada de lluvias en mercados especializados como el Mercado de San Juan Pugibet o en los puesteros tradicionales de hongos silvestres en La Merced, donde las "hongueras" tradicionales los ofrecen recién recolectados.

Quesadillas de comal preparadas con maíz azul, hongo azul (Lactarius indigo) salteado con epazote y queso Oaxaca fundido. Foto: Generada con IA.

¿Cómo cocinar el hongo azul?

Para disfrutar al máximo de esta variedad silvestre, la sencillez en la preparación es clave para no opacar su sabor natural.

Consejos de limpieza:

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Nunca sumerjas el hongo en agua, ya que absorberá humedad y perderá textura. Límpialo suavemente con un cepillo suave o un paño húmedo para retirar restos de tierra y pino.

Ideas de preparación:

Salteado clásico : cortado en láminas finas y salteado en un sartén con mantequilla, ajo, un toque de epazote y sal de grano.

: cortado en láminas finas y salteado en un sartén con mantequilla, ajo, un toque de epazote y sal de grano. Quesadillas de maíz azul : guisado con cebolla y chile serrano como relleno para tortillas con queso Oaxaca.

: guisado con cebolla y chile serrano como relleno para tortillas con queso Oaxaca. En salsa verde o al ajillo: incorporado a guisados tradicionales donde su color contrasta visualmente con el platillo.

El hongo azul es una prueba de la biodiversidad culinaria de nuestro país. Aprovechar la temporada de lluvias para probarlo es una oportunidad excelente para conectar con la recolección tradicional y llevar un ingrediente único a la mesa. ¡Buen provecho!

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