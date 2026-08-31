Conductores y repartidores de la firma Uber en México acusaron que no han recibido su prestación de seguridad social completa, mientras que la compañía afirma que sigue trabajando para la correcta implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para plataformas digitales.

“La empresa estadounidense de movilidad Uber calcula de forma incorrecta los ingresos de sus conductores y repartidores en México, una práctica que le cuesta al erario mil millones de pesos al año, lo que equivale a aproximadamente 83 millones de pesos mensuales en ahorro.

“El esquema de subreporte se aparta de la regulación laboral vigente desde 2025 y excluye a los trabajadores de la seguridad social plena que ofrece el IMSS, uno de los beneficios contemplados en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para plataformas digitales, aprobada en diciembre de 2024”, señala un informe de trabajadores de la plataforma.

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La empresa fue consultada por esta casa editorial y afirmó que la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social representa un avance importante y una oportunidad para que cada vez más personas puedan acceder a estas protecciones en México. Uber aseguró que ha acompañado esta política pública desde su concepción, construcción normativa e implementación, respaldando la visión planteada por el gobierno de México basada en un esquema innovador de acceso a la seguridad social para modelos de trabajo flexible no tradicionales.

“Esta regulación es nueva y técnicamente compleja. Desde su entrada en vigor, y conforme se ha generado mayor claridad sobre los criterios para su aplicación, Uber ha actualizado sus procesos y continúa trabajando para asegurar su correcta implementación.

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“Estamos comprometidos con el cumplimiento del marco regulatorio aplicable y con seguir trabajando de manera constructiva con el gobierno y conductores para atender los retos que surgen de la implementación de un régimen sin precedentes en México y el mundo”, anotó la empresa.

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Queja de trabajadores de Uber ante el IMSS

Los empleados afirman que, tras un reporte elaborado por ellos, entre enero y junio de 2026, Uber reportó ante el IMSS ingresos de conductores y repartidores entre 19% y 25% menores a los reales, al considerar únicamente el tiempo laborado por viajes y dejar fuera los incentivos y la cuota de solicitud del servicio, que forman parte del salario.

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“Lo anterior reduce la carga fiscal de la empresa, genera cotizaciones menores para los trabajadores y contraviene uno de los compromisos de los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de reforma laboral.

“La práctica, que viola la LFT, también afecta las aportaciones de los trabajadores a Infonavit y Afore, así como su acceso a guarderías y protección familiar”, apuntaron los trabajadores.

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Del total de trabajadores de plataforma dados de alta con seguridad social completa, Uber emplea aproximadamente a 77 mil conductores en el país, con un efecto dominó que afecta a más de 250 mil personas al considerar a sus familias.

También afirman que en México solo 237 mil 627 trabajadores de plataforma cuentan hoy con seguridad social plena, pese a que 1 millón 663 mil fueron beneficiados por la reforma laboral, según el IMSS.

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