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Nuevos documentos publicados el jueves revelan que el presidente estadounidense, , estuvo implicado en una serie de transacciones financieras vinculadas a grandes empresas estadounidenses en 2026 y por un valor de varios cientos de millones de dólares.

Estos documentos, encabezados con el nombre del mandatario y remitidos por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), dan cuenta de operaciones que involucran a varios pesos pesados de la tecnología y de la economía estadounidense, entre ellos Amazon, , Microsoft y Uber.

El fabricante de chips y el constructor aeronáutico Boeing también aparecen mencionados.

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Para cada una de estas empresas, las sumas declaradas se sitúan en rangos que van de 1 a 5 millones de dólares.

Sin embargo, los archivos no precisan la naturaleza exacta de los activos en cuestión, por ejemplo si se trata de compras de acciones, de bonos u otros instrumentos financieros.

Los documentos también mencionan varias "ventas" de gran envergadura, que afectan en particular a Microsoft, Amazon y Meta, y que en algunos casos se sitúan entre 5 y 25 millones de dólares.

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La Oficina de Ética Gubernamental tiene por objetivo "evitar los conflictos de intereses financieros y otras violaciones de las normas deontológicas en las 140 oficinas y agencias del poder ejecutivo", se puede leer en su sitio web.

Otros documentos financieros relativos al presidente estadounidense ya se han hecho públicos en el pasado.

Los activos de Trump están depositados en un fideicomiso, administrado por su hijo, Donald Jr.

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Se trata de un fideicomiso revocable, lo que significa que puede, en cualquier momento, recuperar la gestión directa de sus bienes.

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gs/rmlgv

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