La diputada Olivia Garza es la propuesta del Grupo Parlamento del PAN para presidir la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el coordinador de los panistas Andrés Atayde anunció esta postulación y confío en que sea aprobada este martes 1 de septiembre por el pleno.

“Para la Mesa Directiva nuestra propuesta oficial es la diputada Olivia Garza, estamos en diálogo con el Grupo Parlamento mayoritario y con el propio Gobierno de la Ciudad de México… el Grupo Parlamento del PAN se compromete, como siempre lo ha hecho, en que Olivia, con la experiencia que tiene, sabrá llevar los trabajos del Congreso de la Ciudad de México con justicia, con imparcialidad, fomentando el respeto y el cumplimiento de las reglas que tiene el propio Legislativo local, así que estoy confiado en que todo caminará bien y que hará un gran trabajo en la Mesa Directiva”, indicó durante la presentación de su agenda legislativa.

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Comentó que con esta propuesta le ofrecen y le garantizan a todos los grupos y asociaciones parlamentarios “piso parejo”.

Al respecto, Olivia Garza pidió esperar la votación de mañana, aunque señaló que desde la Presidencia del Congreso debe haber institucionalidad, a pesar del Grupo Parlamento, y la persona debe convertirse en “árbitro que dirija el debate y que lo dirija de manera adecuada, todas las voces de todos los partidos políticos se tienen que escuchar”.

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